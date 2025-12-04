김경훈 오픈AI 코리아 대표 간담회 약 30% 문서, 계약서 번역 등, 21% 조언 요청 GS건설, LG유플러스 등 AI 도입 사례 소개 “AI 긍정적 경제적 효과, 기업의 AX로 실현”

[헤럴드경제=고재우 기자] 김경훈 오픈AI 코리아 대표가 국내 기업의 인공지능 전환(AX) 최적의 파트너가 될 것이라고 자신했다.

특히 국내 챗GPT 사용 약 30%가 업무용에 집중되는 등 업무 목적 활용이 두드러지게 나타나고 있는 만큼, 국내 기업 AX 지원에 본격적으로 참여하겠다는 방침이다.

4일 서울 중구 소재 웨스틴조선호텔에서 열린 간담회에서 김 대표는 “인공지능(AI)의 긍정적인 경제적 효과는 AX를 통해 실현된다”며 이같이 밝혔다. 이날 간담회에서는 챗GPT 출시 3년을 기념해 AI 도입 현황, 기업 중심 AX 전략 등이 논의됐다.

▶GS건설·LGU+, 챗GPT 활용…AX 지원 활발= 김 대표에 따르면 국내 챗GPT 사용 패턴에서 업무 목적 활용이 두드러졌다. 이용자 29%는 문서 및 계약서 번역, 문서 혹은 이메일 작성 등 업무에 챗GPT를 사용했다. 또 이용자 21%는 과업 수행을 위한 조언을 요청하기도 했다.

이 같은 현실을 반영해 김 대표는 국내 기업의 AX를 선도하겠다고 선언했다.

이와 관련 이날 간담회에서는 국내 기업의 AI 도입 사례도 소개됐다. GS건설 직원들은 챗GPT 엔터프라이즈를 통해 나오는 AI 활용 사례를 조직 전반에 공유 중이다.

LG유플러스는 오픈AI를 활용한 에이젠틱 콜봇 스탠다드를 이달 16일 선보인다. 에이젠틱 콜봇은 고객의 의도를 해석하고, 필요로 하는 지식을 찾아 계획을 세워주기까지 하는 상당 서비스다. 내년 상반기에는 에이젠틱 콜봇 프로 출시도 앞두고 있다.

전 세계적으로도 100만개가 넘는 기업이 오픈AI를 통해 AX를 추진하고 있다. 앞서 오픈AI는 글로벌 리서치 기관인 가트너로부터 ‘이머징 리더’로 선정된 바 있다. 이는 모델 성능, 기술 완성도, 제품 안정성 및 엔터프라이즈 적용성, 고객사 생산성 개선, 시장 성장성, 상품 신뢰도에서 높은 평가를 받은 결과란 게 오픈AI 코리아 설명이다.

김 대표는 “오픈AI 코리아가 국내 기업의 AX를 돕는 최적의 파트너가 될 것”이라고 의지를 나타냈다.

▶일상 파고든 챗GPT, 직원들에도 ‘친숙’= 아울러 챗GPT는 전 세계 이용자 일상을 파고들기도 했다. 챗GPT 일일 메시지는 지난해 6월 4억5000만건에서 올해 6월 26억3000만건으로 늘었다.

또 전 세계 이용자 기준 챗GPT 29%는 운동·건강, 생활 정보, 학습 조언, 창의적 아이디어 제안 등에서 실용적인 조언을 받고 있었다. 정보 탐색을 위한 이용도 24% 수준이었다.

김 대표는 “챗GPT 업무 이용, 일상 활용 등 패턴은 국내 기업이 AX를 가속할 수 있는 중요한 기반이 된다”며 “전 세계에서 매주 8억명 이상이 챗GPT를 사용을 통해 AI 효용을 체감하고 있고, 직원들도 챗GPT 사용에 익숙한 만큼, 기업용 챗GPT 엔터프라이즈 시범 운영을 통해 짧은 기간에 빠르게 AX가 이뤄질 수 있다”고 밝혔다.

한편 오픈AI는 지난 9월 오픈AI 코리아를 공식 출범했다. 아시아에서 세 번째다. 한국을 ‘차세대 글로벌 AI 허브’로 판단하고, 국내 시장 공력을 본격화했다. 한국이 첨단 인프라부터 기술 친화적인 소비까지 ‘풀스택’ 생태계를 갖추고 있어, AI 발전의 최적지라는 판단에 따른 전략이다.

실제로 오픈AI는 카카오 생태계와 연동한 챗GPT, 정부와 ‘오픈AI 포 컨트리즈’ 이니셔티브 협력, 서울대와 업무협약 등 다양한 협력을 진행 중이다.

제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 “한국은 세계적 수준의 인프라, 혁신적인 기업, 빠른 디지털 도입 속도를 갖춘 AI 혁신의 최적지”라며 “오픈AI가 첨단 기술과 다양한 협력을 통해 산업, 학계, 정부 전반에서 한국의 AI 전환을 위한 혁신을 함께 만들어 나가길 바란다”고 밝힌 바 있다.