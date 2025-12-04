상담예약 고객 대상 해외여행 데이터 쿠폰 증정 골드바·현금 경품 등 풍성한 혜택

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑이 연말을 맞아 ‘그랜드 트래블 페스타’를 개최한다.

이번 행사는 크리스마스와 겨울방학을 앞두고 해외여행을 계획하는 이들에게 작은 설렘을 더하기 위해 마련됐다.

12월 내내 상담을 예약한 모든 고객에게는 해외 데이터 로밍 플랫폼 ‘유심사’의 eSIM·USIM 전용 데이터 쿠폰이 전원에게 지급된다. 약 200개국에서 30일 동안 매일 1GB씩 넉넉하게 사용할 수 있어, 여행지에서 길을 잃을 걱정도, 번거로운 데이터 충전 고민도 덜어준다. 스마트폰 기종에 맞춰 eSIM 또는 USIM 방식으로 간편하게 이용할 수 있다.

또한 상담예약 고객 중 단 한 명에게 ‘순금 골드바 37.5g’를 제공한다. 예약만 해도 자동으로 응모가 된다.

방송마다 상담예약을 진행한 고객을 대상으로 최대 200만원의 실시간 현금 경품이 추첨을 통해 지급된다.

홈앤쇼핑 관계자는 “올 한 해 함께해 주신 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 이번 ‘그랜드 트래블 페스타’를 마련했다”며 “앞으로도 여행의 즐거움을 더할 다양한 혜택과 특집전을 선보일 것”이라고 전했다.