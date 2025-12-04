유용욱 소장과 ‘바베큐 투컷 비프 샌드위치’ 광화문·서울숲·코엑스 등 5개 매장서 판매

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스 코리아가 ‘유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치’를 출시한다고 4일 밝혔다.

유용욱 소장은 바베큐 다이닝인 ‘유용욱 바베큐 연구소’와 ‘이목’을 운영하고 있다. 참나무 장작을 활용한 훈연 기법으로 ‘달인’으로 알려졌다. 스타벅스는 지난해 10월부터 다양한 협업을 선보이는 ‘테이스티 저니’ 프로그램 차원에서 이번 신상품을 기획했다.

샌드위치는 두툼한 로스트 비프 큐브와 불향을 살린 그릴드 비프를 사용했다. 하바티 치즈의 고소한 맛과 볶은 양파의 은은한 단맛도 더했다. 유 소장의 한국식 간장 소스와 시그니처 화이트 소스가 어우러진다.

샌드위치는 맛과 품질을 유지하기 위해 일부 매장에서만 한정 판매된다. 기간은 5일부터 내년 2월4일까지다. 판매 매장은 ▷스타벅스 리저브광화문점 ▷망원한강공원점 ▷서울숲역점 ▷스타필드코엑스몰R점 ▷용산역써밋R점 등 5곳으로, 추후 변동될 수 있다.

오는 19일부터 31일까지 샌드위치를 구매한 모든 고객에게는 아메리카노(톨 사이즈)를 무료 증정한다. 유 소장이 매장에서 직접 샌드위치를 제조하는 이벤트도 마련될 예정이다.

이상미 스타벅스 마케팅담당은 “단순한 신제품 출시를 넘어 맛, 스토리, 브랜드 감성을 모두 느낄 수 있는 스타벅스만의 차별화된 컬래버레이션 프로그램”이라며 “앞으로 협업 범위를 더욱 넓혀 고객들에게 다채로운 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.