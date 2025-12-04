중국서 회담…바로 장관 “하나의 중국 정책 확고히 유지”

[헤럴드경제=정목희 기자] 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 일본의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 강하게 비난하며, 프랑스에 중국의 입장을 지지해 달라고 요청했다.

중국 외교부는 3일 왕 주임이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방중에 동행한 장 노엘 바로 외무장관과 회담을 갖고, 일본 현직 지도자의 대만 관련 발언이 가진 “본질과 해악”을 설명한 뒤 중국의 원칙적 입장을 전달했다고 밝혔다.

왕 주임은 “중국과 프랑스는 제2차 세계대전의 전승국으로서 피로 얻은 승리의 성과를 지켜야 한다”며 “일본이 대만 문제를 빌미로 문제를 일으켜 역사의 잘못을 반복하는 것을 절대 허용하지 않을 것”이라고 말했다. 이어 “프랑스가 중국의 정당한 입장을 계속 이해하고 지지할 것으로 믿는다”고 강조했다.

이에 대해 바로 장관은 “프랑스는 하나의 중국 정책을 확고히 시행한다”며 “이번 방문이 양국 국민 간의 우호와 협력을 한층 심화시키는 계기가 되길 기대한다”고 말했다고 중국 외교부는 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리는 지난달 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 ‘대만 유사시’가 일본이 집단적 자위권(무력)을 행사할 수 있는 ‘존립 위기 사태’에 해당할 수 있다고 밝혔다.

이후 중국은 외교부·국방부 등 정부 부처와 관영매체들을 동원해 연일 거친 비난을 쏟아내는 한편, 자국민에 일본 여행·유학 자제령을 내리고 일본 영화 상영 중단 같은 사실상의 제재를 잇달아 내놓고 있다.

중국과 일본 간 갈등 속에 내년 주요 7개국(G7) 정상회담을 개최하는 프랑스는 입장이 난처하게 됐다.

일본 산케이신문은 일본 정부가 내년 G7 회의에 시진핑 중국 국가주석 초청을 검토하는 프랑스 측에 신중한 대응을 요구했다고 이날 보도했다.

중국을 국빈 방문한 마크롱 대통령은 4일 시 주석과 정상회담을 한다.

정상 간 만남에 앞서 중국 측 왕 주임을 만난 프랑스 외무부 측은 성명에서 “양국 장관은 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 양국이 세계 안보와 안정에 위협이 되는 문제들에 대해 건설적 해결책을 모색할 공동의 책임이 있음을 강조했다”고 밝혔다.

외무부는 “특히 우크라이나 사태, 국제적 위기, 세계 경제 불균형, 프랑스의 G7 의장국 전망 등에 대해 의견을 교환했다”고 전했다.

외무부는 바로 장관이 “국제적 안정과 다자주의를 유지하기 위해 유럽연합(EU)과 중국 간 효율적인 대화가 필요함을 재차 강조했다”고 덧붙였다.