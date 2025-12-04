일본 연말연시 전체 예약의 22.2% 차지 ‘나고야·게로·시라카와고 4일’ ‘특별기획 도쿄 4일’ 패키지

[헤럴드경제=최은지 기자] 교원투어 여행이지가 동계 시즌을 맞아 일본 프리미엄 패키지 라인업을 강화하며 수요 공략에 나선다.

교원투어가 연말연시(2025년 12월~2026년 1월) 여행 예약 데이터(출발 기준)를 분석한 결과, 일본은 전체 예약의 22.2%를 차지하며 가장 높은 선호도를 보인 것으로 나타났다.

교원투어는 높아진 일본 여행 선호도에 맞춰 겨울철 북알프스 설경을 감상하는 상품부터 도쿄에서 체험·미식·쇼핑을 동시에 즐길 수 있는 상품까지 다양한 패키지를 선보이며 고객 선택의 폭을 한층 넓혔다.

먼저 대표 상품으로 동계 시즌에만 만나볼 수 있는 ‘눈꽃 아래 머무는 시간, 나고야·게로·시라카와고 4일’이 있다. 아시아나항공 인천~나고야 노선을 이용하며, 5성급 특급 호텔 힐튼 나고야와 고급 료칸에 숙박하는 것이 특징이다.

나고야를 거점으로 일본 3대 온천이 있는 게로와 전통과 자연의 정취가 살아 있는 다카야마, 동화 같은 풍경을 자랑하는 시라카와고 등을 둘러보는 일정으로 구성됐다.

특히, 북알프스의 아름다운 설경을 한눈에 감상할 수 있는 신호타카 로프웨이 탑승은 이 상품의 하이라이트로 꼽힌다. 여기에 나고야의 대표 음식인 장어덮밥 ‘히츠마부시’, 정갈하고 건강한 일본 정식, 호텔 석식 뷔페 등 다채로운 미식 경험도 함께 제공한다.

자녀를 동반한 가족 여행객을 위한 맞춤형 패키지 ‘특별기획 도쿄 4일’도 선보인다. 4인 출발과 전용 차량을 통한 이동으로 프라이빗한 여행을 즐기기에 제격이다.

첫째 날에는 ‘슬램덩크’의 배경으로 널리 알려진 가마쿠라를 둘러보는 가마쿠라 프라이빗 투어 또는 온천 테마파크 방문 일정 중 하나를 선택해 즐길 수 있다.

둘째 날에는 도쿄 디즈니랜드 자유이용권으로 온 가족이 하루 종일 즐거운 시간을 보낼 수 있다. 셋째 날과 마지막 날에는 쇼핑, 미식, 관광 등 취향에 따라 도쿄에서 자유 일정을 즐길 수 있다.

교원투어 관계자는 “겨울철을 맞아 일본 여행에 대한 관심과 선호가 높아짐에 따라 일본 프리미엄 패키지 라인업 강화에 나서게 됐다”며 “앞으로도 고객에게 더욱 특별한 경험을 선사할 수 있는 고품격 일본 여행 상품을 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.