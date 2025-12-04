[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대 의료재활학과 학생팀이 스마트폰 기반 호흡 재활 앱을 개발한 연구로 한국재활복지공학회 학부생논문경진대회에서 최우수상을 수상했다.

3일 대구가톨릭대에 따르면 이번 수상은 최근 전북대에서 ‘지속가능한 재활복지기술의 미래: Physical AI·돌봄로봇·XR 재활 융합’을 주제로 열린 ‘2025 제19회 한국재활복지공학회 정기학술대회’에서 이뤄졌다.

의료재활학과 4학년 권기헌, 권은영, 박용현, 최형준 학생으로 구성된 팀은 ‘부테이코 호흡법 기반 호흡 훈련 앱 개발’ 연구로 학부생논문경진대회 최우수상을 받았다.

이 학생팀은 스마트폰 기반 호흡 분석·훈련 앱을 구현하고, 기존 앱의 한계를 보완한 맞춤형 재활 환경을 제시했다.

이번 연구에서 개발된 앱은 사용자의 호흡음을 스마트폰으로 녹음한 뒤, 이를 분석·시각화해 정량적 피드백을 제공하는 것이 특징이다.

녹음된 호흡 데이터는 짧은 구간 단위로 처리돼 호흡 곡선으로 변환되고, 이상적인 호흡 패턴과 비교해 직관적인 그래프 형태로 제시된다.

이를 통해 기존의 단순 반복 중심 호흡 앱에서는 제공하기 어려웠던 맞춤형 호흡 분석과 자기주도적 훈련 환경을 구현했다.

특히 별도의 고가 장비 없이 스마트폰만으로 호흡 재활을 수행할 수 있는 구조를 마련함으로써 사용자가 일상 속에서 호흡 기능을 점검하고 꾸준한 재활 훈련을 이어갈 수 있는 가능성을 확인했다.

의료기관 밖에서도 지속적인 훈련이 필요한 호흡 재활 분야에서 접근성을 높였다는 점에서 학술적·실용적 의미가 크다는 평가다.

권기헌 학생은 “학교생활을 하면서 다양한 활동을 경험한 것이 이번 연구 아이디어를 구체화하는 데 큰 도움이 됐다”며 “공부도 중요하지만 여러 활동을 통해 경험과 창의력을 넓히는 것이 많은 발전을 가져다준 것 같다”고 수상 소감을 전했다.