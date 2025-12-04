상장사 10곳 중 7곳, 내년 EPS 48% 증가 전망 “메모리 공급난 지속”…AI 수요가 코스피 강세 견인 “올 코스피 랠리는 리레이팅 아닌 실적이 만든 상승”

[헤럴드경제=문이림 기자] 글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리가 내년 코스피가 6000선에 도달할 수 있다고 전망했다. 기업 실적 성장과 정부의 자본시장 활성화 정책이 맞물리며 상승 흐름이 지속될 것이란 분석이다.

맥쿼리는 지난 2일 발간한 보고서에서 “코스피가 강력한 수익 성장, 풍부한 유동성, 주식에 우호적인 정부 정책에 힘입어 내년에는 6000에 근접할 것”이라고 밝혔다.

다니엘 김 맥쿼리 애널리스트는 “내년 코스피 주당순이익(EPS)이 48% 증가한다고 가정할 때 14배 주가수익비율(PER) 기준으로 코스피는 6000 도달이 가능하다”고 설명했다. 맥쿼리는 코스피·코스닥 상장사 중 약 70%가 내년 EPS가 48% 성장할 것으로 추정했다.

맥쿼리는 한국 증시가 올해 큰 폭으로 상승했음에도 여전히 실질 이익 대비 저평가 구간에 머물러 있다고 진단했다. 보고서는 “올해 시장 랠리는 밸류에이션 리레이팅이 아닌 이익 성장에 기반한 상승”이라며 “내년 예상 PER이 9.4배에 불과한 점을 고려하면 증시는 여전히 저평가돼 있다”고 강조했다.

삼성전자와 SK하이닉스가 향후 시장 흐름을 이끌 핵심 축으로 제시됐다. 맥쿼리는 두 기업이 2026년 전체 상장사 순이익의 52%, 이익 증가분의 68%를 차지할 것으로 전망했다.

AI 확산에 따른 메모리 공급 부족 역시 강세 전망의 근거로 제시됐다. 보고서는 “현재 ‘역대 최악 수준의 메모리 부족’ 국면에 있으며, 향후 2년간 공급 증가가 제한될 가능성이 높다”며 “인공지능(AI) 추론 확산으로 고대역폭메모리(HBM)와 디램 수요가 폭발적으로 늘고 있지만 10나노급 공정 전환이 공급 확대에 미치는 효과는 제한적”이라고 진단했다.

정부 정책도 상승 동력으로 꼽혔다. 이재명 정부는 코스피 5000 시대를 열겠다는 목표 하에 상법 개정을 통한 주주환원 정책, 불공정 거래 규제 강화 등을 추진하고 있다. 최근 여야도 배당소득 분리과세에 관한 조세특례제한법 개정안을 국회 본회의에서 통과시켰다.