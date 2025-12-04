9월 냉장고·오븐 등 주방가전 대상으로 서비스 시작 9~11월 기준 이용 고객 월 평균 50%씩 증가 고객 호응 맞춰 세탁가전까지 대상 확대 총 31가지의 가구장 설치 옵션

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 5일부터 가전 구매·보유 고객을 대상으로 가구장 철거부터 설치까지 한 번에 제공하는 ‘삼성 인테리어핏 설치서비스’를 본격 운영한다고 4일 밝혔다.

‘삼성 인테리어핏 설치서비스’는 고객이 새로 구매했거나 기존에 보유 중인 가전에 맞춰 가구장을 철거하고 리폼·설치까지 통합 제공하는 서비스다. 삼성전자로지텍의 공식 가구 리폼 전문 협력회사가 시공을 담당한다.

삼성전자는 지난 9월 냉장고·오븐 등 주방가전을 대상으로 서비스를 시작했으며, 9~11월 기준 이용 고객이 월 평균 50%씩 증가하는 등 호평받고 있다.

삼성전자는 고객 호응에 따라 서비스 대상을 세탁가전까지 넓혔다. 비스포크 AI 콤보 일체형 세탁건조기, 원바디 세탁기·건조기, 드럼형 세탁기와 건조기 등으로 확대해 다양한 생활 공간에 맞춘 설치가 가능해졌다.

신규 구매 고객뿐만 아니라 기존 삼성전자 가전 보유 고객도 서비스를 이용할 수 있도록 접근성도 높였다.

가구장 설치 옵션은 총 31가지로, 주방가전용 14종과 세탁가전용 17종이 제공된다. 상부장·수납장·테이블장·홈바 등 가전 배치와 형태에 맞춘 구성으로 공간 최적화와 디자인 통일감을 동시에 구현할 수 있다. 설치되는 모든 가구장은 가전 제품 도어 라인과 맞춘 디자인으로 깔끔한 인테리어를 완성한다.

서비스는 평균 7일 내로 완결되며, 설치 가구장에 대해 기본 1년 AS, 상부장 처짐 현상에 대해서는 최대 5년 무상 AS를 지원한다. 철거 비용이 포함된 정찰 금액제로 운영해 비용 투명성을 강화했으며, EO(Environment Oriented) 등급 자재를 사용해 안전성도 확보했다.

또한 인테리어핏 서비스 대상 품목(냉장고·세탁기·건조기)을 ‘AI 올인원 2.0’으로 구독하면 AS 패스트트랙, 시간 맞춤 설치 등 전용 케어 서비스 ‘블루패스’ 혜택도 제공한다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “주방가전 설치서비스에 대한 높은 호응에 힘입어 세탁가전까지 서비스 범위를 확장했다”며 “믿고 맡길 수 있는 서비스를 통해 고객 만족도를 더욱 높일 것”이라고 말했다.

자세한 내용은 전국 삼성스토어 및 삼성닷컴에서 확인할 수 있다.