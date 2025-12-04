강동구 보건소 내 ‘가족건강증진센터’ 조성…12월 5일부터 주민 맞이

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 보건소 1층 모성‧예방접종실 등을 전면 리모델링하고 5일부터 ‘가족건강증진센터’로 새롭게 구민들을 맞이한다.

강동구보건소 1층은 구민들이 가장 많이 찾는 공간으로, 이곳에 새로 문을 여는 ‘가족건강증진센터’는 생애 전 주기에 걸친 맞춤형 건강서비스를 원스톱으로 운영한다. 임신 준비 단계부터 출산, 육아, 예방접종, 의료비 지원, 금연 사업 및 금연 클리닉 등 관련 업무를 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있다.

구는 지난 10월부터 두 달간 진행된 리모델링으로 1층에 있던 모성‧예방 접종실 등을 가족건강증진센터로 전면 개편했다. 내부 공간도 이용자 편의 중심으로 배치해 쾌적하고 효율적인 의료서비스를 제공한다.

센터에는 일자형 민원대를 설치해 대기 공간을 넓히는 등 개방된 구조로 조성했다. 바닥재와 조명도 전면 교체, 입구 벽면에는 디자인 벽과 안내 표지를 설치해 밝고 세련된 분위기로 탈바꿈했다.

특히, 진료실과 수유실, 금연사업팀과 금연 클리닉을 가깝게 배치해 업무 효율성과 주민 이용 편의성을 적극 보완했다.

이수희 강동구청장은 지난 3일, 본격적인 업무 개시에 앞서 센터 조성 현장을 직접 점검했다. 이 구청장은 방문자의 이동 동선은 물론 시설물과 업무 배치 등을 꼼꼼하게 살폈다.

이수희 강동구청장은 “아이를 낳고 키우는 일, 그리고 건강을 관리하는 일은 구민 누구나 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 환경에서 이루어져야 한다”며 “‘가족건강증진센터’를 중심으로, 생애 주기별로 필요한 의료서비스를 더욱 세심하게 제공하겠다”고 말했다.