‘도심 속 문화예술 공간’ 목표로 2000년 개관 25주년 특별 영화 ‘극장의 시간들’ 상영 윤가은 감독 “앞으로 100년 동안 계속 되길”

[헤럴드경제=손미정 기자] 우리나라 대표 독립·예술영화관인 광화문 씨네큐브가 개관 25주년을 맞았다.

태광그룹 미디어계열사 티캐스트는 지난 2일 서울 종로구 씨네큐브에서 영화계 인사 등 약 200명이 참석한 가운데 개관 25주년 기념 행사를 진행했다고 3일 밝혔다. 이날 자리에는 이종필·윤가은·장건재 감독과 배우 김대명·고아성 등 씨네큐브 25주년 기념 영화인 ‘극장의 시간들’ 제작·출연진도 참석했다.

최성희 문화체육관광부 콘텐츠정책국장은 축사에서 “서울의 중심인 광화문에서 예술영화를 만날 수 있는 공간이 25년 동안 변함없이 자리를 지켜왔다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “씨네큐브는 다양한 작품이 관객과 만나는 창구이자, 관람 이상의 감정과 추억이 깃든 소중한 공간으로 자리해왔다”고 말했다.

그러면서 “앞으로도 우리 영화 생태계의 다양성을 상징하는 문화 향유의 장으로서 씨네큐브가 그 역사를 꾸준히 이어가길 기대한다”고 덧붙였다.

오랜 시간 광화문을 지켜온 씨네큐브를 향한 ‘극장의 시간들’ 감독들의 애정 어린 축하 인사도 이어졌다.

‘한국이 싫어서’(2024), ‘한여름의 판타지아’(2015)의 장건재 감독은 “광화문에는 시청 광장도 있고 청계천도 있고 씨네큐브도 있다”며 짧은 축하 인사를 건넸다. 최근 신작 ‘세계의 주인’으로도 관객들을 만나고 있는 윤가은 감독은 “이 극장이 광화문에서 25년을 버텨내는 동안, 제 인생을 바꿔준 영화들을 너무 많이 만났다”면서 “앞으로도 50년, 100년 동안 많은 사람들의 인생을 바꿔줄 영화들이 계속 상영되길 바란다”고 밝혔다.

영화 ‘탈주’(2024), ‘삼진그룹 영어토익반’(2020)을 연출하기도 한 이종필 감독은 “오래전에 광화문에 있었던 예술영화관 중에서 지금은 씨네큐브만 남은 것 같다”며 “그래서 시간이 갈수록 더 소중한 공간이 되는 것 같다”고 말했다.

씨네큐브는 지난 2000년 12월 2일 이호진 태광그룹 전 회장의 제안으로, ‘도심 속에서 시민이 자유롭게 문화·예술을 향유할 수 있는 공간’을 목표로 기획돼 개관했다. 이후 오늘날가지 독립·예술영화의 다양성과 공공성을 지켜온 대표 공간으로 자리매김해왔다.

씨네큐브는 개관 25주년을 맞아 ‘25주년 특별전: 우리가 사랑한 영화들’에 이어 연말 정기 기획전 ‘2025 씨네큐브 예술영화 프리미어 페스티벌’도 개최 중이다.

티캐스트 측은 “씨네큐브는 멀티플렉스 중심의 극장 환경 속에서 지난 25년간 예술영화의 가치를 지켜온 든든한 버팀목”이라며 “이번 행사를 계기로 또 다른 25년을 향한 새로운 여정을 시작하고 있다”고 전했다.