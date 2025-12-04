마음돌보미 150여 명 참여한 성과보고회 개최...고위험군 발굴·연계로 이어진 생명지킴이 활동 우수 마음돌보미 표창 통한 활동 격려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구자살예방센터가 지난 2일 성북구평생학습관에서 ‘2025년 주민참여 자살예방사업 마음돌봄사업 성과보고회’를 개최했다.

이번 행사에는 성북구보건소와 성북구 20개 동 주민센터와 협력해 활동 중인 마음돌보미 자원봉사자 150여 명이 참석했다.

마음돌봄사업은 마음돌보미 자원봉사자가 생명지킴이로 참여해 외로운 어르신과 자살위기 이웃을 조기에 발견하고 정서적 지지와 관심을 제공하는 사업이다. 사업을 통해 지역 내 고위험군을 발굴·연계하며 ‘생명안전도시 성북’을 조성하는 데 기여하고 있다.

성과보고회는 한 해 동안 생명지킴이로 활동한 마음돌보미의 노고를 격려하고 2025년 사업 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 우수 마음돌보미에게는 표창이 수여됐다.

이승로 성북구청장은 “여러분의 관심과 생명지킴이 활동 덕분에 성북구가 더 따뜻한 지역사회가 되고 있다”며 “서울시가 주관한 ‘2025년 서울시민 생명사랑의 날’ 기념식에서 성북구 마음돌보미가 자살예방센터장상을 수상한 것은 뜻깊은 일이며, 여러분의 헌신이 있었기에 가능했다”고 말했다. 이어 “오늘만큼은 그동안의 수고를 잠시 내려놓고 서로를 격려하는 시간을 보내기 바란다”고 전했다.

성과보고회에 참석한 한 마음돌보미는 “10년 가까이 활동하면서 한 사람의 삶이 변화하는 모습을 보며 오히려 힘을 얻는다”며 “지역 곳곳에서 함께하는 마음돌보미가 더 많아지길 바란다”고 말했다.