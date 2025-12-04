EU “국제법·EU법에 부합…벨기에 법적 위험도 보호” 벨기에 외무 “우리 우려 만족할 만한 방식으로 해소 안돼”

[헤럴드경제=정목희 기자] 유럽연합(EU)이 벨기에의 강력한 반대에도 불구하고 유럽 내 러시아 동결 자산을 활용해 우크라이나를 지원하는 방안을 담은 법률 제안서를 공식 발표했다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 3일(현지시간) 브뤼셀에서 기자회견을 열고 “향후 2년간 우크라이나의 재정 수요 3분의 2를 충당하기 위한 방안”이라며 총 900억유로(약 153조원) 규모의 지원 계획을 공개했다. 나머지 3분의 1은 국제사회 파트너들이 조달할 것이라고 설명했다.

그는 EU의 지원 재원은 EU 공동 차입 또는 역내 동결된 러시아 중앙은행 자산을 기반으로 한 ‘배상금 대출’ 형태로 마련될 것이라고 밝혔다. 특히 후자는 러시아 동결 자산의 대부분이 위치한 벨기에가 완강히 반대해 왔지만, EU 집행위와 다수 회원국이 선호해 온 방식이다.

폰데어라이엔 위원장은 미국이 우크라이나 종전을 밀어붙이고 있는 가운데 이런 방식의 우크라이나 자금 지원은 “우크라이나가 강력한 위치에서 평화 협상을 주도할 수 있도록 할 것”이라고 강조했다.

그는 “압박이야말로 크렘린궁이 반응하는 유일한 언어인 만큼, 우리는 이를 배가해야 한다”며 “우리는 푸틴의 전쟁 비용을 증가시켜야 하며, 오늘의 제안은 우리에게 이렇게 할 수 있는 수단을 제공한다”고 덧붙였다.

폰데어라이엔 위원장은 또한 이 제안이 벨기에가 제기한 거의 모든 우려를 고려한 것이라고도 주장했다.

EU는 그동안 역내에 제재로 동결된 러시아 자산의 일부를 활용, 돈줄이 마른 우크라이나에 향후 2년 동안 1400억 유로(약 233조원)를 무이자 대출하는 배상금 대출을 추진해 왔지만 벨기에의 반대로 좀처럼 진척을 보지 못했다.

EU에 동결된 러시아 자산 대부분은 벨기에에 있는 중앙예탁기관(CSD)인 유로클리어에 묶여 있는데, 벨기에는 향후 법적 책임을 떠안을 수 있고 러시아의 보복을 살 수 있다며 완강한 입장을 고수했다.

러시아는 EU와 벨기에에 동결 자산에 손을 댈 경우 이는 절도 행위로 간주할 것이라고 경고하고 있다. 이에 대한 EU 집행위원회의 입장은 비록 우크라이나가 추후 종전 후 러시아에게 배상받지 못하면 상환할 의무가 없지만 동결 자금이 ‘대출’ 형태로 주어지는 것이기 때문에 ‘자산 몰수’가 아니라는 것이다.

그러나 바르트 더 베버르 벨기에 총리는 이날 현지 언론에 유럽집행위원회가 회원국의 의사에 반해 사기업인 유로클리어에서 자산을 몰수하는 것은 상상할 수 없는 일이라고 반박하며, 러시아의 동결 자산 사용이 ‘몰수’에 해당한다는 인식을 드러냈다.

막심 프레보 벨기에 외무장관 역시 폰데어라이엔 위원장이 내놓은 법적 문서는 “우리의 우려를 만족할 만한 방식으로 해소하지 못한다”며 반대를 분명히 했다.

프레보 장관은 “우리는 배상금 대출 방식은 위험하고, 전례가 없기에 최악의 선택지임을 거듭 이야기해 왔다”며 EU가 러시아 동결 자산 사용이 아닌 시장에서 채권 발행을 통해 우크라이나 지원 자금을 조달해야 한다고 목소리를 높였다.

EU 집행위원회는 벨기에 측의 계속된 반발을 의식한 듯 이날 내놓은 문서는 벨기에를 어떤 법적 위험에서도 보호하는 것임을 설명하는 데 주안점을 뒀다.

집행위는 벨기에에 동결된 러시아 자산뿐만 아니라, 프랑스, 독일, 스웨덴 등 다른 EU 국가에 동결된 약 250억 유로의 자산도 우크라이나 지원에 활용할 계획이라고 밝혔다.

발디스 돔브로우스키스 EU 경제담당 집행위원은 “오늘 우리가 제안한 모든 것은 법적으로 탄탄하며, EU법과 국제법에 전적으로 부합한다”며 “회원국들은 대출을 뒷받침하기 위한 ‘보증’ 제공을 요청받을 것”이라고 설명했다.

이어 “이런 보증은 EU의 차입이 완전히 보호되고, 부담의 공정한 분담을 보장하는 것”이라며 이런 보호 장치 덕에 특정 회원국이 러시아의 소송에 대가를 치르도록 내몰릴 가능성은 매우 낮아 질 것이라고 강조했다.

이날 EU 집행위가 공개한 우크라이나 지원 액수는 당초 거론되던 규모인 1400억유로에서 상당폭 축소된 것이다.

돔브로우스키스 위원은 이와 관련, 사용할 수 있는 러시아 동결 자산은 총 2100억유로 규모라면서, 나머지 금액은 추후 필요할 경우에 한해 인출될 것이라고 덧붙였다.

벨기에가 끝내 반대하더라도 이 방안에 회원국 대다수가 찬성하는 만큼 결국에는 오는 18∼19일 열리는 EU 정상회의에서 집행위원회의 뜻이 관철될 가능성이 있다고 AFP 통신은 전망했다.

폰데어라이엔 위원장은 이날 공개된 지원안은 만장일치가 아니라 ‘가중다수결’로 승인될 수 있을 것이라고 말했다. 가중다수결은 한 나라가 1표를 행사하는 단순 다수결이 아니라 회원국의 인구, 경제력, 영향력 등을 고려해 각각 다르게 배정된 표를 합산해 가결 여부를 결정하는 방식이다.