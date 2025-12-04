1일 봉화중학교 방문하여 급식실 차양막·통학로 안전 등 교육 환경개선 논의 287회 맞은 ‘중랑마실’ 누적 9472명 주민과 직접 소통

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 1일 봉화중에서 ‘제287회 중랑마실’을 개최하고 학부모들과 교육 환경 개선을 위한 현장 소통을 진행했다.

현장에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 봉화중학교 교장 및 학부모 38명이 참석해 약 60분간 학교 시설과 통학로 안전에 대한 의견을 나눴다.

참석자들은 급식실 차양막 교체와 시청각실 환경 개선 등을 건의, 특히 겨울철 통학로 미끄럼 사고 방지 대책을 논의했다.

이에 구는 예산이 필요한 사안은 2026년 지원을 적극 검토, 제설함 2개소를 즉시 추가 설치하는 등 주민 불편을 최소화할 수 있는 조치 계획을 마련했다.

이처럼 ‘중랑마실’은 주민의 목소리를 구정에 즉각 반영하는 대표 현장 소통 프로그램으로 자리 잡았다. 2018년 시작 이후 매월 3회 이상 꾸준히 운영, 총 287회 진행되었다. 이 과정에서 9472명의 주민을 만나 다양한 현안을 청취했다.

중랑마실에서는 교육, 복지, 문화 등 생활 밀착형 불편 사항부터 경제, 지역 개발과 같은 주요 현안까지 폭넓게 의견을 수렴해 왔다. 현장에서 제기된 건의 사항은 신속히 처리하는 것을 원칙으로 하여 당일 처리 가능한 사항은 즉시 조치하고, 검토가 필요한 사안은 담당 부서가 후속 절차를 진행해 결과를 안내한다.

모든 처리 과정은 중랑구청 누리집에 투명하게 공개하고 있으며, 이러한 신뢰 행정에 힘입어 건의 사항 처리율은 92.2%를 기록했다.

또 구청장이 매주 수요일 아침 주민들과 동네를 청소하며 현장을 점검하는 ‘중랑마실 골목청소’도 177회를 넘어서며 깨끗한 생활 환경 조성에 기여하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “오늘 봉화중학교에서 학부모님들과 함께 고민하며, 우리 아이들을 위한 더 나은 교육 환경의 해답은 결국 현장에 있다는 것을 다시 확인했다”며 “작은 목소리도 놓치지 않고 경청, 소통 행정을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.