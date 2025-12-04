테슬라 주가 4%대 ↑

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 인공지능(AI)에 이어 ‘로봇 산업’을 차세대 전략산업으로 지목하며 전폭적인 지원에 나설 움직임을 보이고 있다. 관련 소식이 전해지자 테슬라 주가는 장중 4% 넘게 급등하며 즉각 반응했다. 기술 패권 경쟁에서 미국과 중국의 ‘새로운 격전지’가 열렸다는 분석이 나온다.

미 정치매체 폴리티코는 3일(현지시간) 익명의 소식통 3명을 인용해 하워드 러트닉 상무부 장관이 최근 로봇 업계 CEO들을 연이어 만나고 있다고 보도했다. 소식통 가운데 2명은 “트럼프 행정부가 내년 로봇 산업 촉진을 위한 행정명령을 준비 중”이라고 밝혔다.

상무부 대변인은 폴리티코에 “로봇공학과 첨단 제조업은 미국 제조업을 재건하는 데 핵심적 역할을 한다”며 “행정부가 여기에 전념하고 있다”고 강조했다. 교통부도 연내 ‘로봇공학 태스크포스’를 발표할 것으로 알려졌다.

이 모든 움직임의 배경에는 ‘AI 다음 전선은 로봇’이라는 미국 내부 판단이 있다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 지난해 중국은 산업용 로봇 29만5천대를 신규 설치해 전 세계의 절반 이상(54%)을 차지했다. 2023년 기준 중국 공장에 설치된 산업용 로봇은 180만 대, 미국의 4배 규모다.

중국이 이미 ‘공장 자동화 패권’을 장악한 가운데, 미국이 이를 따라잡으려면 대규모 정책 지원이 필수적이라는 위기감이 트럼프 행정부 내부에서 커지고 있다는 뜻이다.

미국 로봇업계는 공급망 강화, 대규모 세액 공제, 연방 자금 지원, 중국의 관행에 대응한 무역정책 등을 요구해왔다. 보스턴 다이내믹스의 브렌던 슐만 부사장은 “첨단 로봇공학이 국가 안보·국방·공공안전까지 직결되는 시대”라며 “중국이 로봇 미래를 장악하려는 움직임도 이미 본격화됐다”고 말했다.

정책 기대가 커지자 시장은 즉각 반응했다. 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’를 개발 중인 테슬라의 주가가 이날 장중 4% 넘게 오르며 로봇 산업 수혜주로 주목받았다. 전문가들은 “AI 테마 다음으로 로봇 테마가 트럼프 행정부의 정책 드라이브를 받을 가능성이 높다”고 분석했다.

이번 조치는 AI 규제 경쟁과 반도체 공급망 재편에 이어 미·중 기술 패권 전쟁이 로봇 분야로 확전되고 있음을 알리는 신호탄이라는 해석이 나온다.