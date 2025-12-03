12·3 내란외환 청산과 사회대개혁 시민대행진

[헤럴드경제=주소현 기자] 12·3 비상계엄 저지 1년을 기념하는 집회에서 정청래 더불어민주당 대표는 “‘윤 어게인’을 외치는 세력, 박성재, 추경호의 영장을 기각한 사법 쿠데타를 진압해야 한다”고 말했다. 조국 조국혁신당 대표는 “앞으로도 내란세력의 완전한 격퇴, 내란 이후의 대한민국을 위해서 끝까지 싸우겠다”고 했다.

정 대표는 이날 서울 영등포구 국회 앞에서 열린 ‘12·3 내란외환 청산과 사회대개혁 시민대행진’에서 “작년 꼭 1년 전 이날 국회의원들이 윤석열의 비상계엄 해제 결의안을 표결할 수 있도록 국회에 달려와서 계엄군을 막아주신 국민 여러분께 감사드린다”고 말했다.

정 대표는 “4월 4일 11시25분 ‘피청구인 대통령 윤석열을 파면한다’는 판결을 끌어내 주신 국민 여러분께 다시 한번 감사드린다”며 “조희대 사법부에서 이재명 대통령을 파기환송했을 때, 다시 거리로 나와서 사법 쿠데타를 규탄해주신 국민 여러분께 감사드린다”고 했다.

이어 정 대표는 “그러나 아직 내란은 끝나지 않았다. 내란과의 전쟁은 계속되고 있다”며 “민주당은 내란전담재판부를 만들어서 사법 쿠데타를 진압하고 다시 민주주의를 바로 세우겠다”고 했다.

조 대표도 “1년 전 오늘, 술 취한 미치광이 윤석열은 자신의 범죄와 배우자 김건희의 범죄를 은폐하고 자신의 반대자 비판자를 없애기 위해서 내란을 일으켰다”며 “그렇지만 바로 오늘 이 자리에 모이신 주권자 국민의 힘찬 용기와 싸움으로 그들을 격퇴했다”고 말했다.

이어 “그렇지만 내란은 끝나지 않았다. 곳곳에 윤석열 일당들이 도사리고 복귀를 노리고 있다”며 “국민의힘은 어떻습니까. 여전히 윤어게인을 외치고 있다. 부정선거 음모론을 믿고 있다”고 지적했다. 또 “검찰은 어떻습니까. 윤석열 정권의 주구였던 검찰은 호시탐탐 복귀를 노린다”며 “내란에 침묵했고 대선에 개입했던 법원은 반성조차 하지 않고 있다”고 했다.

조 대표는 “내란 세력을 완전히 청산하고 내란 이후의 대한민국을 만드실 결기가 있습니까”라고 물으며 “조국혁신당은 ‘3년은 너무 길다’고 외치고 지금까지 왔다. 앞으로도 내란세력의 완전한 격퇴, 내란 이후의 대한민국을 위해서 끝까지 싸우겠다”고 했다.

이날 집회는 시민단체 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회와 민주당, 혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 야4당이 공동으로 주관했다. 이날 오후 7시부터 국회 교차로에서 의원회관 교차로에서 열린 집회에 주최 측 추산 약 1만명, 경찰 추산 약 1000명이 참여했다.