부산 세계도핑방지기구 총회 참석 IOC위원장 “평창올림픽 성공적…한국과 협력 기회 많을 것”

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령은 3일 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장을 만나 “ 오랜 기간 IOC를 이끌게 되실 텐데 세계 체육 발전에 힘쓰시는 건 당연하겠고 그에 더해서 대한민국 체육 육성 발전에 대해서도 많은 관심 지원을 부탁드린다”고 말했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 코번트리 위원장을 만나 “우리 대한민국 국민은 IOC에 매우 친근한 감정을 가지고 있다”며 이같이 말했다. 최휘영 문화체육관광부 장관과 유승민 대한체육회장 등도 함께 했다.

코번트리 위원장은 전날(2일) 오후 부산 벡스코에서 열린 2025 세계도핑방지기구 총회에 참석하려 방한했다. 코번트리 위원장은 짐바브웨 출신 올림픽 수영 금메달리스트로 지난 3월 IOC 위원장으로 선출됐다.

이 대통령은 “세계 체육 발전을 위해 애쓰고 있는 위원장에 대해 정말 지지한다”며 “위원장의 기록을 새로 쓰는 위대한 삶의 역정도 응원한다”고 말했다. IOC 역사상 여성 위원장, 아프리카 대륙 출신 위원장은 코벤트리위원장이 처음이다.

이어 이 대통령이 “위원장을 뵈니 세계 체육 발전이 지금보다 한층 더 가속도가 붙을 거 같다는 느낌이 든다. 기대된다”고 덕담을 건네자 코번트리 위원장은 “시도하겠다”고 화답했다.

이어 코번트리 위원장은 “제가 지난번에 2018년에 평창 동계올림픽에 직접 방문했는데, 굉장히 날씨가 추웠지만 굉장히 성공적이었던 올림픽으로 기억하고 있다”며 “국제 스포츠계를 위해서 그리고 한국을 위해서 앞으로 협력을 해 나갈 기회가 굉장히 많을 것”이라고 했다.

김남준 대변인은 서면 브리핑을 통해 “이 대통령과 코번트리 위원장은 스포츠가 평화의 수단이 될 수 있다는 점에 뜻을 모았다”며 “특히 이 대통령이 남북 관계 개선에도 스포츠가 도움이 될 수 있음을 언급하자 코번트리 위원장은 ‘2018 평창 동계올림픽에서 단일팀이 입장하는 모습이 기억에 남는다’고 말하며 공감했다”고 밝혔다.

김 대변인은 “이 대통령은 코번트리 위원장에게 IOC 방문 의사를 밝혔다”며 “이에 코번트리 위원장도 크게 환영하면서 스위스에 있는 IOC 본부나, 몇달 후 개최되는 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에 방문해줄 것을 요청했다”고 했다.