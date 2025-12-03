2025 전통시장 상인 역량강화 워크숍 유공 상인 12명 표창·260억 지원 추진

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] 경남도는 3일 고성군유스호스텔에서 열린 ‘2025년 전통시장 상인 역량강화 워크숍’에서 전통시장의 자생력 강화와 현대화를 위한 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

박완수 지사는 축사에서 “전통시장은 지역 공동체의 중심이자 인간적인 정과 문화가 살아 있는 공간”이라며 “주력 산업 회복세에 힘입어 전통시장과 소상공인 경기도 지난 9월부터 점차 좋아지고 있다”고 말했다. 또 “온누리상품권 페이백 사업을 농·수산물 외 분야로도 확대해 달라는 상인들의 건의도 적극 검토하겠다”고 밝혔다.

이날 워크숍은 변화하는 유통환경 속에서 전통시장의 경쟁력 확보 방안을 모색하고 상인들의 사기진작을 위해 마련됐다. 행사에서는 우수시장 사례 발표와 전통시장·온라인 플랫폼 간 상생 방안 특강 등이 진행됐다.

행사에는 박완수 지사, 윤장국 경남상인연합회장, 이상근 고성군수, 손한국 경남지방중소벤처기업청장을 비롯해 도내 전통시장 상인 300여 명이 참석했다. 전통시장 특성화와 시설현대화에 기여한 유공 표창은 김해삼방시장, 진주논개시장, 남해전통시장 상인회장 등 12명에게 수여됐다.

한편 경남도는 올해 전통시장 활성화를 위해 시설현대화, 주차환경 개선, 스마트경영 지원, 안전관리 패키지 등 13개 사업에 약 260억원을 투입했다.