태극제약이 기억력감퇴 및 집중력저하 개선을 돕는 ‘징코잎정120mg’(사진)을 3일 발매했다.

은행엽건조추출물 120mg을 함유한 일반의약품이다. 주요 약리작용은 혈소판 응집을 억제하고 혈관을 확장시켜 혈액순환을 개선하고 항산화작용을 한다고 회사 측은 설명했다. 따라서 뇌와 심혈관계와 말초혈액순환을 증가시키므로 각종 질환에 효과를 나타낸다고 주장했다.

뇌의 혈액순환을 증가시켜 기억력 감퇴, 두통, 우울증을 개선해 치매성 증상을 동반한 기질성 뇌기능 장애에 사용된다고도 했다. 또한 혈액순환장애로 오는 이명, 어지러움 증상에도 도움을 준다고. 혈액순환이 가장 안 되는 종아리에 걸을 때마다 통증을 느끼는 경우인 간헐성파행증에도 도움을 준다고 덧붙였다,

복용법은 성인 기준 ▷말초동맥 순환장애, 어지러움 및 이명 증상에 1회 40mg을 1일 3회 또는 1회 80mg을 1일 2회 ▷기질성 뇌기능 장애에 1회 40~80mg을 1일 3회 또는 1회 120mg을 1일 2회 복용하면 된다. 다만, 임부 및 만 12세 이하의 소아는 복용하지 않아야 한다고. 특히 항응고제를 복용 중이거나 수술예정 환자는 복용 전 전문가 상담이 필요하다고 회사 측은 밝혔다.