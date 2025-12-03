- 한화에어로스·페이스항우연 방문 - 누리호 4차 발사 주역 직접 격려

[헤럴드경제=구본혁 기자] “체계종합기업(한화에어로스페이스) 주도의 우주 발사 시대가 열린 만큼 우주 정책, 산업, 안보, 외교 전 분야에 대해 아낌없이 지원하고 대한민국이 세계 5대 우주 강국으로 도약하는 길을 흔들림 없이 지원하겠다.”

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 3일 한화에어로스페이스 대전 연구개발 캠퍼스를 방문해 한화 기업의 국방-AI, 우주 분야 주요 제품에 대한 성과 소개를 듣고 주요 연구자와 간담회를 가졌다.

이번 한화에어로스페이스 방문은 지난 11월 21일 한화-UAE 방산 협력 강화 MOU 체결 및 11월 27일 누리호 4차 발사 성공 등 한화에어로스페이스에서 중점적으로 추진하고 있는 국방, 우주 분야 연구개발 협력을 위한 조치다.

먼저 배 부총리는 한화에어로스페이스·한화시스템 연구개발 전시물을 살펴보고 주요 연구개발 성과에 대한 설명을 들었다.

이어진 간담회에서는 한화의 독자 AI 행동계획(Action Plan)을 듣고 국방 AI 발전을 위한 클라우드 도입, 민간 주도의 위성영상 데이터 서비스 사업 활성화 등에 대한 정책 건의 사항을 논의했다.

이어 한국항공우주연구원을 방문해 위성총조립시험센터, 위성종합관제실 등을 점검하고 누리호 4차 발사 성공에 기여한 직원들을 직접 찾아가 격려하고 기관 표창을 수여했다.

특히 항우연 간담회에서는 우주로 나아갈 수 있는 대한민국 유일의 우주수송 수단인 누리호의 지속적 활용을 위한 방안 등 후속조치들에 대해 심도 있게 논의했다.

배경훈 부총리는 “정부가 현재 추진 중인 독자 AI 모델 개발 등을 통해 AI기반 연구혁신을 가속화하고 이를 통해 기업이 효율적으로 연구할 수 있는 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.