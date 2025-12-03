광주AI데이터센터, AI산업 경쟁력 제고 현장 입증

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 첨단 3지구 인공지능(AI)데이터센터의 고성능 컴퓨팅자원(GPU) 인프라가 음성인식, 자율주행, 의료영상 판독, 법률 AI 등 핵심 산업 분야에서 가시적인 성과를 내며 국가 AI 산업 경쟁력을 높이고 있다.

인공지능산업융합사업단(단장 오상진)은 3일 광주광역시 동구 라마다플라자 충장호텔에서 ‘지역 인프라 기반 컴퓨팅 자원 지원 사업 Tech 세미나’를 열고, 광주 AI데이터센터의 컴퓨팅 자원을 활용한 기술 개발 성공 사례와 최신 AI 기술 동향을 공유했다.

이번 세미나는 AI 기업과 연구기관이 GPU 기반 컴퓨팅 자원을 연구 수준을 넘어 실제 산업 현장에 어떻게 적용하고 있는지를 중심으로, 분야별 기술 고도화 사례를 한눈에 조망하는 자리로 마련됐다.

발표 세션에서는 광주 AI데이터센터의 컴퓨팅 자원을 활용해 산업 현장에 적용된 구체적인 사례가 잇따라 소개됐다.

브레인소프트 김동진 대표는 고해상도 스펙트로그램 기반 음성 LLM(대규모 언어모델) 기술을 선보이며, 음성 인식은 물론 감정 분석과 화자 분리 성능을 크게 향상시키는 새로운 AI 학습 구조를 제시했다.

이어 서울대학교 최준원 부교수는 입력 단계부터 차량 제어까지를 단일 모델로 처리하는 자율주행 파운데이션 모델을 공개하고, 대규모 데이터 학습을 통해 다양한 주행 환경에 적용 가능한 범용 모델의 가능성을 설명했다.

딥노이드 홍원재 팀장은 흉부 엑스레이(X-ray) 영상과 환자 기록을 동시에 분석하는 멀티모달 AI 판독 기술을 소개했다. GPU 기반 학습을 통해 진단 정확도를 높였으며, 실제 지역 의료기관에 적용해 성능을 검증한 사례를 공유했다.

슈퍼브에이아이 고경렬 엔지니어는 제조·보안·농업 등 다양한 산업 데이터를 통합 분석하는 비전 파운데이션 모델 구축 전략을 발표했으며, 비에이치에스엔 전혜주 팀장은 법률 특화 AI를 활용한 유사 판례 검색 및 위험 조항 자동 분석 기술을 소개하며 업무 효율성과 정확도 개선 성과를 설명했다.

오상진 인공지능산업융합사업단장은 “이번 세미나는 단순한 AI 기술 소개를 넘어, 광주의 컴퓨팅 자원 인프라가 산업 현장에서 실제 성과로 이어지고 있음을 확인한 자리였다”면서 “광주 AI데이터센터를 중심으로 지역 기업이 컴퓨팅 자원을 적극 활용해 기술 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 ‘지역 인프라 기반 컴퓨팅 자원 지원 사업’은 과학기술정보통신부, 광주광역시, 정보통신산업진흥원, 인공지능산업융합사업단이 추진하는 사업으로, 국내 기업·연구기관·대학(병원)·협·단체 등을 대상으로 AI 제품·서비스 개발에 필요한 컴퓨팅 자원(GPU 등)과 개발 환경을 지원하고 있다.