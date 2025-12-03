1945년 12월 3일 개관 이래 누적 관람객 1억명 돌파

[헤럴드경제=김현경 기자] 개관 80년을 맞은 국립중앙박물관이 올해 관람객 600만명을 넘어설 것으로 보인다.

국립중앙박물관은 1945년 12월 3일 일제의 조선총독부박물관 건물을 인수해 개관한 이래 덕수궁 석조전(1955년), 현 국립민속박물관(1972년), 구 중앙청(1986년), 현 국립고궁박물관(1996년)을 거쳐 2005년 용산 시대를 개막했다.

광복 이후 민족 문화의 정체성을 회복하는 데 힘써 왔으며, 현재 관람객 규모로 세계 5위권 박물관으로 성장했다.

소장품은 9배, 시설 규모는 21배 증가했으며 누적 관람객은 약 1억명에 이른다.

박물관 관람객은 1945년 본관(현 국립중앙박물관)과 4개 분관(경주, 부여, 공주, 개성)을 합해 첫 달 4500명이었으며, 연간 관람객을 처음으로 집계한 1946년에는 12만4828명이었다. 올해 관람객은 11월 30일 기준 581만4265명으로 1946년 대비 약 46배 증가했다. 80년간 누적 관람객은 1억66만9308명이며, 연간 600만명 돌파를 눈앞에 두고 있다.

소장품은 1946년 4만6882점에서 2025년 43만8366점으로 약 9배로 증가했다. 1990년대 후반, 향후 용산 개관에 대비해 다방면의 유물 구입이 이뤄졌고, 문화재 기증도 양적, 질적으로 크게 확대된 영향이다. 2005년 용산 개관 이후에도 발굴로 인한 국가귀속매장문화재의 꾸준한 등록과 일제강점기 조사 유물의 재등록, 구입, 수증 확대 등을 통해 소장품이 지속적으로 증가했다. 특히 지난 2021년 고(故 )이건희 회장의 2만3000여 점 기증은 국립박물관 소장품의 폭과 깊이를 한 단계 끌어올렸다.

시설도 1945년 경복궁 내부 6916㎡에서 현재 14만6754.88㎡로 약 21배 규모로 확대됐다. 용산에 개관하면서 전시 환경, 수장고, 교육 공간 등 모든 분야에서 국제적 기준을 넘어섰게 됐다.

박물관은 지난 80년의 성과를 바탕으로 제2의 도약을 위해 다양한 방안을 모색하고 하고 있다. 지난해 기준 43만8000여 소장품 중 약 4.1%인 1만8000여 점이 전시에 활용되고 있기 때문에 전시 공간을 확충해 소장 유물 활용도를 높이는 것을 우선 과제로 삼고 있다. 연간 500만명 이상의 관람객이 찾는 문화 공간에 부합하는 편의시설 확대도 도모한다.

K-컬처의 세계적 확산에 따른 외국인 관람객 증가에 대비하고, 인공지능(AI) 등 신기술을 도입해 지속적으로 전시를 혁신하는 것도 목표다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “국립박물관의 80년은 우리 문화의 원형을 지키고 재발견하며 그 가치를 국민과 세계에 전해 온 여정이었다”며 “앞으로도 한국 문화의 중심지로서 미래 100년을 준비해 나가겠다”고 밝혔다.