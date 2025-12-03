올해 공시대상기업집단 내부거래 현황 분석·공개 SI·자동차·트레일러 제조업 내부거래 비중 높아

[헤럴드경제=양영경 기자] 공시대상기업집단 가운데 총수가 있는 상위 10대 집단의 내부거래액이 2년 만에 다시 증가한 것으로 나타났다.

비상장사의 내부거래 비율이 꾸준히 높아지는 가운데 상표권이 총수 일가의 안정적인 수익원으로 작동한 정황도 확인됐다. 최근 배송기사 과로사와 정보 유출 논란 등으로 사회적 비판을 받아온 쿠팡 역시 내부거래 비중이 1년 사이에 크게 상승했다.

3일 공정거래위원회가 발표한 ‘2025년 공시대상기업집단 내부거래 현황 분석’에 따르면 올해 지정된 공시집단 중 분석 대상 92개 집단의 지난해 국내 계열사 간 내부거래 비중은 12.3%, 금액은 총 281조원으로 집계됐다.

해당 비중은 전년보다 0.5%포인트 낮아졌으나 금액으로는 약 3조3000억원 증가했다. 내부거래 비중은 최근 10년간 12% 안팎을 기록하고 있다.

다만 비상장사 내부거래 비율은 뚜렷한 증가세를 나타냈다. 이들 회사의 내부거래 비중은 2020년 18.7%에서 2024년 21.7%로 2.7%포인트 상승했으며, 상장사(7.4%)의 약 3배에 달하는 수치를 나타냈다.

내부거래 비중이 높은 집단으로는 대방건설(32.9%), 중앙(28.3%), 포스코(27.5%), BS(25.9%), 쿠팡(25.8%) 등이 꼽혔다. 특히 쿠팡은 1년 전보다 3.6%포인트 상승해, 반도홀딩스에 이어 두 번째로 높은 증가율을 기록했다. 공정위는 “수직 계열사 구조가 내부거래 확대에 영향을 준 것으로 보인다”고 설명했다.

총수가 있는 상위 10위 집단의 내부거래 금액은 약 193조원으로 전체 공시집단 내부거래의 68.7%를 차지했다. 금액은 2023년과 비교해 1조원 증가했고, 비중은 0.7%포인트 소폭 하락했다. 이들 집단의 내부거래 비중(13.7%)은 전체 평균(12.3%)보다 1.4%포인트 높았다.

최근 10년간 내부거래 비중이 많이 증가한 집단은 HD현대(7.0%포인트), 한화(4.6%포인트))였고 감소한 집단은 LG(-7.3%포인트), 롯데(-2.4%포인트)였다. HD현대는 핵심 사업 부문을 분사해 공급망 리스크를 줄이는 전략 추진이, 한화의 경우 신규 계열사 인수 및 사업구조 개편으로 인한 자회사 분할 등이 영향을 준 것으로 공정위는 파악했다.

최근 5년간 경향 분석에 따르면 총수 일가 지분율이 높을수록 내부거래 비중이 커지는 경향이 뚜렷하게 확인됐다. 지난해 총수 일가 지분율이 20% 이상인 소속 회사의 내부거래 비중은 10.9%, 지분 30% 이상이면 14.5%, 50% 이상이면 18.3%, 100%인 경우는 24.6%였다.

총수 2세 지분율이 50% 이상인 집단에서는 2022년 이후 내부거래 비중이 특히 상승한 것으로 조사됐다. 이는 경영권 승계와 관련됐을 가능성이 있다고 공정위는 진단했다.

상표권 거래가 총수 일가의 수익원으로 굳어지는 추세도 드러났다. 지난해 상표권 유상거래 집단은 72개로 2020년보다 26개 늘었으며, 거래 수입은 약 2조1529억원으로 60% 가까이 증가했다.

LG·SK·한화·CJ·포스코·롯데·GS 등 7개 집단은 상표권 사용료로 연간 1000억원 이상을 벌어들였고, 이들의 거래금액은 전체의 62.4%를 차지했다. 특히 총수 일가 지분 20% 이상 회사는 전체 상표권 이용료의 81.8%를 가져간 것으로 나타났다.

내부거래 금액 2조원 이상, 영위 회사 수 10개 이상인 업종을 대상으로 분석한 결과 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업(SI) 분야에서 내부거래 비중이 가장 높았다. 지난해 60.6%로 최근 5년간 60∼63% 수준을 유지하며 1∼2위를 기록했다. OK금융그룹과 네이버는 SI 분야 거래의 100%가 내부거래였다. 금액 기준으로는 자동차·트레일러 제조업 내부거래가 43조8000억원으로 가장 컸다.