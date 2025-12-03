‘베스트 하이브리드 챌린지 왕중왕전’ 시승 이벤트 진행 차량별 연비왕, 공인 연비 크게 웃도는 압도적 연비 기록

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 지난달 29일 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고’에서 고객 참여 연비 챌린지 이벤트의 결승전인 ‘베스트 하이브리드 챌린지 왕중왕전’을 진행했다고 3일 밝혔다.

베스트 하이브리드 챌린지는 혼다 하이브리드의 뛰어난 연비 효율성과 운전의 즐거움을 고객이 직접 체험해 보고 가족과 함께 즐길 수 있는 특별 시승 이벤트로서 기획됐다. 지난 3월을 시작으로 6회에 걸쳐 총 255명의 고객이 참여하는 등 뜨거운 성원 속에 진행됐다.

이번 왕중왕전은 ‘베스트 하이브리드 챌린지’ 참여 고객 중 순위권에 이름을 올린 8명의 고객이 어코드 하이브리드와 CR-V 하이브리드 2WD 2개 차종 연비 테스트를 통해 최강자를 가렸다. 더 고를 기점으로 총 1시간가량의 코스를 자신만의 노하우로 주행하며 왕중왕전다운 치열한 경합을 펼친 결과, CR-V 하이브리드 부문 1위 연비가 ℓ당 30.6㎞, 어코드 하이브리드 부문 1위 연비는 ℓ당 29.6㎞를 기록해 공인 연비를 크게 웃돌며 혼다 하이브리드의 연비 성능을 다시 한번 입증했다.

차종 별 연비 기록 1위와 2위 참가자에게는 각각 백화점 상품권 20만원, 10만원권을 선물로 증정하고, 이외 모든 참가자에게 더 고 카페 무료 음료도 제공했다.

혼다 하이브리드는 혼다만의 독보적인 직·병렬 전환식 4세대 2모터 하이브리드 기술로 압도적인 연비 효율은 물론, 모션 매니지먼트 시스템 등으로 드라이빙의 즐거움까지 극대화했다.

특히, 모터 최고출력 184마력을 내는 풀 하이브리드 모델로 엔진이 모터를 보조하며 주행 성능과 정숙성에 있어 전기차 감각을 느낄 수 있다는 점에서 다른 하이브리드 모델과도 차별화된다. 지난 11월, 미국의 저명한 시사주간지 US뉴스&월드리포트가 선정한 2026 ‘베스트 카 브랜드’로 5년 연속 선정됐다.