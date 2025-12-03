- 혁신제품 시범구매 예산 39억원으로 전년대비 약 60% 증액 - 원자재 비축과 조달시스템 확산 위한 인프라 예산 대폭 확충

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 3일 국회 본회의 의결을 통해 2026년도 예산을 올해 대비 20.8% 증가한 역대 최대규모인 2961억원으로 확정했다고 밝혔다.

내년도 조달청 예산은 공공조달을 통한 혁신성장 뒷받침을 목표로 ▷혁신조달 강화, ▷공급망 위기 대응, ▷조달시스템 인프라 강화에 집중 투입한다.

▶혁신제품 시범구매와 R&D 지원을 확대해 혁신조달 강화= 정부가 혁신제품의 선도적 구매자(First Buyer)가 되는 국내 시범구매 예산을 올해 대비 270억원 증가한 624억원으로 확대했다.

혁신기업의 늘어난 수요를 반영하고, AI, 로봇 등 융복합 제품과 탄소중립 제품의 국내실증을 확대하여 신산업 성장 생태계 조성에 기여할 계획이다.

중소기업 해외진출의 초기 레퍼런스가 되는 해외실증 예산을 200억원으로 확대하고, 혁신제품 기술개발을 위한 R&D 예산도 80억원 규모로 확보해 혁신적 조달기업의 스케일업을 총력 지원한다.

▶공급망 위기에 대비한 원자재 비축 역량 대폭 제고= 원자재 공급망 리스크에 선제적으로 대비키 위한 비축자금 800억원을 통해 산업수요가 높은 비철금속(6종)에 대한 비축재고를 확대하고 비철금속의 구매~방출 전 주기를 최적화하는 지능형 공급망관리 시스템을 신규 구축(ISP 예산 6억원)할 예정이다.

또한, 노후화된 경남비축창고를 신축(‘26년 공사비 31억원, 총 3년간 121억원)하고, 경제안보품목 타소비축 지원 예산(23억원)도 신설·확대해 안정적 비축을 위한 필수 인프라도 확충했다.

▶조달시스템 확산과 역량강화를 위한 인프라 확충 투자= 공공공사의 하도급 대금을 직접 지급․관리하는 ’하도급지킴이‘를 민간부문까지 이용할 수 있도록 고도화하기 위한 ISP 예산 3억원을 반영했다.

또한, 전 세계에서 인정받고 있는 전자조달시스템 ‘나라장터’의 10번째 수출을 위해 40억원을 편성하고, 공공공사 설계적정성 검토업무 및 조달통계 품질관리를 지원하기 위한 인력도 보강했다.

백승보 조달청장은 “최대 규모로 편성된 2026년 예산은 공공조달의 역할이 어느 때보다 필요한 상황임을 보여주는 것으로, 혁신조달, 공급망 대응 등 공공조달의 전략적 활용으로 국정목표 달성을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

아울러, “민생 회복과 경제살리기가 국정의 최우선 과제인 만큼, 효율적이고 체계적인 예산 집행을 통해 국민과 기업이 체감할 수 있는 성과 달성을 위해 총력을 다하겠다”고 밝혔다.