- 새만금 간척지 ‘국립 새만금수목원 조성사업’ 건설현장 근로자 안전 및 시공품질 점검

[헤럴드경제= 이권형기자] 백승보 조달청장은 3일 전북도 김제시 소재 ‘국립 새만금수목원 조성사업’ 건설현장을 방문해 겨울철 폭설·강풍에 대비한 근로자 안전관리와 시공품질 현황을 점검했다.

국립 새만금수목원은 기후재난 대응 및 해안식물 보전을 목적으로 새만금 간척지 150만㎡ 부지에 ‘27.2월 개원을 목표로 조성 중인 국내 최초의 해안형 수목원으로 해안가에 건설되는 특성 상 강풍과 폭설이 잦아 동절기 안전관리와 염해피해 방지 등 품질관리가 각별히 요구된다.

이번 점검은 강풍·폭설 위험성을 고려해 근로자의 안전을 중심으로 실시됐으며, ▷추락방호망·안전난간 설치 ▷작업발판·계단 미끄럼 방지, ▷한랭질환 예방시설 운영, ▷제설 자재·장비 확보 등 안전관리 실태와 ▷구조물 염해 대책, ▷방풍림 조성 현황 등 시공 품질을 점검했다.

한편, 조달청은 직접 시공관리 중인 27개 현장에 대해 지난 11월 21일부터 3주간 동절기 안전점검을 실시하는 등 건설현장 안전강화에 총력을 기울이고 있다.

백승보 청장은 “건설 현장의 안전사고 예방은 관리자, 근로자 등 건설에 참여하는 모두가 협력해야 가능하다”면서 “조달청도 스마트 안전장비 도입, 입찰제도 안전평가 강화 등 건설 현장 안전 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.