현재까지 총 15만 포기 김장김치 저소득층에 기부

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 올해로 15회째를 맞는 ‘2025년 롯데 사랑나눔 프로젝트 1만 포기 김장 담그기’ 행사가 3일 오전 사직야구장 앞 광장에서 개최됐다.

이번 행사는 부산지역 롯데그룹 계열사가 주최·주관하며, 저소득층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 마련됐으며, 롯데의 대표적인 지역 상생 프로그램이다.

이날 행사에는 박형준 시장, 안성민 시의회 의장과 조정희 부산시민단체협의회 대표, 임성복 롯데지주㈜ 커뮤니케이션실장, 이강훈 롯데 자이언츠 대표이사를 비롯해 롯데백화점·마트·건설 등 부산지역 21개의 롯데 계열사 임직원 150여 명이 참석했다.

또한 롯데 자이언츠의 김원중 선수와 한태양, 윤성빈, 홍민기, 이호준 선수도 김장에 직접 참여해 나눔 활동에 힘을 보탰다.

이날 완성된 1억5000만원 상당의 김장 김치 1만 포기는 16개 구·군 푸드뱅크를 통해 부산지역 저소득층에 전달될 예정이다.

이날 행사에 참석한 박형준 시장은 “오늘 김장 행사는 여러분이 함께 지켜 이어온 아름다운 전통”이라며 “우리 시도 이 문화를 오래도록 이어서 살기 좋은 공동체 부산의 따뜻한 마음을 확산시키도록 노력하겠다”고 말했다.

시와 롯데그룹은 지난 2011년부터 매년 1만 포기 김장 담그기 행사를 함께해 오고 있다. 올해로 15회 차를 맞는 김장 담그기 행사는 지금까지 3700여 명의 롯데그룹 임직원들이 참여했다. 올해까지 총 15만여 포기, 30t에 달하는 김장김치를 지역 저소득층에게 기부했다.

아울러 시는 올겨울 저소득층의 기본적인 생활 안정을 도모하기 위해 ▷월동대책비 지원 ▷경로당 등 사회복지시설 난방비 지원 ▷저소득층 대상 무료급식 운영 등을 추진하며 겨울나기 지원에 적극 나설 예정이다.

한편 롯데는 김장하기 행사 외에도 2013년 영도대교 1100억원 기부채납, 2017년 오페라하우스 1000억원 기부 등 지역 공헌 사업을 벌여왔다.