- 산림재난 국가안보수준으로 관리, 국민 모두가 향유하는 산림복지서비스 공간 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 국회 본회의에서 2026년도 예산이 의결되면서 산림청 개청 이래 최초로 3조원 시대를 열었다고 3일 밝혔다.

그동안 산림예산은 지난 2007년 1조원을 돌파한 이후 지속적인 양적 성장을 거듭하며, 2017년 2조원 시대를 연지 9년만에 사상 처음으로 3조원을 넘어서게 됐다.

오는 2026년 산림청 예산은 올해 대비 15.6%(+4,091억원) 증가한 3조 260억원 규모로서, 특히 국민안전을 위한 산림재난 대응과 임업인 경영 활성화를 위한 산림산업육성 예산이 전년대비 큰 폭으로 상승했다.

올해 국회 예산심사과정에서 확정된 산림청 예산은 3조 260억원으로 당초 정부안 3조 47억원 대비 213억원이 증액됐다.

먼저, 동시다발 대형산불의 광역·통합 대응을 위한 남부권·동해안 산불방지센터 조성(신규, 19억원), 산불대응센터 조성·운영(10개소, 41억원), AI기반 산림재난 탐지 무선통신망 구축(신규, 10억원) 예산과, 산림재난 대응 인력 증원을 위한 인건비(42억원)가 반영됐다.

국민 모두가 향유하는 복지서비스 제공을 위해 국립고흥(다도해)산림치유원(신규, 5억원), 제천국립산림치유원(신규, 2억원), 국립영양자작누리 치유의 숲 조성(신규, 2억원)을 위한 예산과 전남 무안에 산림레포츠센터를 공립으로 조성키 위한 예산(신규, 2억원)도 추가로 늘었다.

또한, 청년임업인 육성에 필요한 산림 미래혁신센터(신규), 산림에너지 자립마을(신규), 섬숲경관복원(신규), 관악산 및 보림사 주변 비자림 산림생태복원(신규) 등 90억원이 증액됐다.

김인호 산림청장은“2026년 산림청 예산을 통해‘사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민’이라는 비전 아래 국민의 생명과 재산을 보호하고 국민과 함께하는 산림정책이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.