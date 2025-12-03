수마트라섬서 20여년간 스위스 면적보다 넓은 산림 사라져

[헤럴드경제=정목희 기자] 최근 홍수와 산사태로 인도네시아 수마트라섬 북부 3개 주에서 744명이 숨지고 551명이 실종됐다.

3일(현지시간) 로이터·AP 통신 등에 따르면 타파눌리 지방정부 관계자들과 환경 전문가들은 믈라카 해협에서 이례적으로 발생한 사이클론(열대성 저기압)이 몬순(monsoon) 우기와 맞물려 많은 비가 내리긴 했지만, 피해가 컸던 이유는 따로 있다고 입을 모았다.

그동안 수십 년째 산림에서 무차별적으로 이뤄진 벌목 탓에 심각한 홍수와 산사태가 일어났다는 지적이다.

타파눌리 지방정부 관계자 구스 이라완 파사리부는 로이터와 전화 인터뷰에서 “사이클론 때문도 있지만 숲이 잘 보존됐다면 이렇게 끔찍한 사태는 벌어지지 않았을 것”이라고 말했다.

그는 산림 사용 허가를 하지 말라고 항의한 적도 있었지만, 산림 당국이 무시했다고 덧붙였다. 숲은 비를 흡수하고 나무뿌리가 지탱할 수 있게 지반을 안정화한다. 숲이 사라질수록 인근 지역은 돌발 홍수나 산사태에 취약해진다.

인도네시아는 해마다 엄청난 규모의 산림이 사라지는 나라 중 하나다.

광산 개발, 농장 조성, 산불 등으로 인해 수십 년 동안 울창한 열대우림이 훼손됐다.

전 세계 산림 변화를 확인하는 환경단체 ‘글로벌 포레스트 워치’에 따르면 북수마트라주에서는 2001년부터 지난해까지 산림 160만㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)가 사라졌다. 이는 수마트라섬 전체 산림 면적의 28%에 해당하는 규모다.

산림 파괴 감시 단체 ‘누산타라 아틀라사’ 설립자인 데이비드 가보는 “같은 기간 수마트라섬 전체에서 산림 440만㏊가 사라졌다”며 “이는 스위스 면적보다 더 큰 규모”라고 지적했다.

그러면서 “수마트라섬은 인도네시아에서 가장 많은 산림이 파괴된 지역”이라며 “홍수의 가장 큰 원인은 지구 온난화이지만 산림 파괴도 부차적 역할을 했다”고 강조했다.

타파눌리 지방정부에서 일하는 또 다른 공무원인 마신톤 파사리부는 팜유를 생산하기 위해 농장을 조성하면서 자연림이 훼손됐다고 말했다. 인도네시아는 세계 최대 팜유 생산국이다.

내년부터 북수마트라주 바탕 토루에서 가동될 수력발전소가 건설되는 과정에서도 산림이 파괴됐다.

인도네시아 환경단체 ‘자탐’은 최근 성명을 내고 “이 상황을 더는 극단적 기상 현상만으로 설명하기는 어렵다”며 “자원 채굴 산업에 의해 상류 생태계와 유역이 파괴되면서 나온 결과”라고 주장했다.

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 이번 홍수와 산사태로 많은 인명피해가 발생하자 “삼림 벌채와 산림 파괴를 반드시 막아야 한다”며 “숲을 보호하는 게 중요하다”고 말했다.

인도네시아 산림부는 북수마트라주에서 불법 벌목이 벌어졌다는 의혹을 조사하고 있다.

라자 줄리 안토니 산림부 장관은 “경제와 생태 사이의 균형추가 경제 쪽으로 지나치게 기울어졌다”며 “중심점을 되돌려야 할 필요가 있다”고 말했다.