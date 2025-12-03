에너지 보급·전력망 혁신 청사진 제시 정부·산업계 150여 명 참석 협력 논의

주한독일상공회의소(KGCCI, 대표 마리 안토니아 폰 쉔부르크)는 지난 2일 에너지경제연구원, 한국에너지기술평가원, 독일 싱크탱크 아델피(adelphi)와 공동으로 ‘제7회 한-독 에너지데이’ 컨퍼런스를 서울 롯데호텔에서 개최했다고 3일 밝혔다. 이번 컨퍼런스는 “탄소중립을 위한 대규모 재생에너지 보급 및 전력망 통합”을 주제로 진행됐으며, 한-독 에너지 분야 정재계 인사 150여 명이 참석했다.

‘한-독 에너지데이’는 2018년부터 시작된 한-독 에너지파트너십의 주요 연례 행사다. 2020년부터 한-독 에너지파트너십 下에서 독일연방경제에너지부와 한국 산업통상자원부(올해부터 기후에너지환경부)가 매년 양국에서 교차 개최하고 있다.

개회식에서 한국에너지기술평가원의 이승재 원장, 에너지경제연구원의 김현제 원장, 주한독일상공회의소의 우호제 수석부사장이 환영사를 전했다. 우호제 수석부사장은 “독일과 한국은 재생에너지를 확대하면서 전력망 안정성과 산업 경쟁력을 함께 확보해야 하는 동일한 도전에 직면하고 있다”며 “오늘의 논의가 보여주듯, 해답은 ‘협력’에 있다고 본다. 양국이 정책적 의지와 기술 역량, 산업 전문성을 결합할 때 에너지 전환은 훨씬 더 빠르고 확실하게 진전될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

정은해 기후에너지환경부 국장은 “한국은 2035 NDC 달성을 위해 재생에너지 확대와 전력망 혁신을 가속화해야 하는 중요한 전환점에 서 있다”며 “이러한 전환은 국제 협력 없이 이루어질 수 없다. 한국은 독일과 함께 탄소중립을 향한 글로벌 여정에 적극적으로 기여해 나가겠다”고 강조했다.

독일 연방경제에너지부의 악셀 브레 국장은 “한-독 에너지 데이는 한-독 에너지 파트너십을 대표하는 연례행사로써, 양국의 긴밀한 협력과 우정을 보여주는 중요한 상징”이라며 “에너지·기후 정책 분야에서 심도 있는 논의와 상호 학습을 제공하는 의미 있는 장”이라고 평가했다.

컨퍼런스는 △전력 부문의 재생에너지 대규모 보급 확대 △재생에너지 중심의 미래를 위한 전력망 전환을 주제로 두 세션으로 나눠서 진행됐다. 첫 번째 세션에서는 양국의 재생에너지 보급 가속화를 위한 정책·전략·수용성 이슈가 다뤄졌다. 발표에는 박강훈 한국에너지공단 신재생정책실 팀장, 마리우스 스트롯요한 독일 연방경제에너지부 에너지 파트너십과 정책담당관, 서택원 RWE 리뉴어블스 코리아 상무, 최덕환 한국풍력산업협회 실장, 바바라 브라이트쇼프 프라운호퍼 시스템·혁신연구소 연구원, 조공장 한국환경연구원 선임연구위원 등이 발표 및 토론에 참여했다.

두 번째 세션은 변동성이 큰 재생에너지원을 안정적으로 국가 전력망에 통합하기 위한 기술적·운영적 과제를 다루는 데 초점을 맞췄다. 발표자들은 독일과 한국의 전력망 전환 최신 동향과 계통 운영 요구사항을 공유하고, 계통 안정성을 확보하기 위한 혁신 기술과 솔루션을 제시했다. 이 세션에는 콘체타 베얼러 암프리온 전략 본부장, 이현주 한국전력거래소 차장, 김창선 한국에너지기술평가원 PD, 이학수 지멘스 에너지 전력망 기술부 부장, 레나 그림 아델피 컨설트 한-독 에너지파트너십팀 애널리스트 등이 참여해 기술적 접근부터 정책적 시사점까지 폭넓은 논의를 이끌었다.

정지희 한-독 에너지파트너십 한국사무국장 겸 주한독일상공회의소 부이사는 “2019년 시작된 한-독 에너지파트너십은 양국 에너지 분야 양자협력을 위한 핵심 플랫폼으로 자리매김 했다”며 “주한독일상공회의소는 한-독 에너지파트너십의 한국 사무국으로서 정책과 산업을 연결하고, 양국이 기술 혁신과 에너지 안보를 강화해 나갈 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

양국 정부 간 에너지 분야 협력은 2016년 에너지다이알로그를 시작으로 꾸준히 진행돼 왔으며, 2019년 독일연방경제에너지부 장관과 산업통상자원부 장관은 에너지 전환 분야 협력 확대를 위해 한-독 에너지파트너십 공동의향합의서를 채택했다. 주한독일상공회의소는 독일 싱크탱크 아델피와 함께 한-독 에너지파트너십의 한국 사무국으로서 주기적으로 재생에너지, 에너지 효율성 향상을 위한 수단, 에너지저장장치, 수소, 탈석탄 등의 의제에 대해 정책과 경험을 나누며 다방면에서 에너지 파트너십을 지원하고 있다.