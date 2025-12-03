외국인 근로자와의 소통 혁신 시도… 건설현장 안전·품질관리 수준 제고

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 인공지능(AI) 기반 실시간 번역 플랫폼 ‘호반커넥트’를 개발하며 건설현장의 언어 장벽을 허무는 새로운 기술 혁신에 나섰다.

호반건설은 3일 AI 전문기업 매쓰에이아이와 공동으로 실시간 다국어 번역이 가능한 AI 플랫폼 ‘호반커넥트(HOBAN Connect)’를 개발했다고 밝혔다. 이 플랫폼은 현장 관리자와 외국인 근로자 간의 원활한 소통을 위해 설계됐다.

‘호반커넥트’는 담당자가 한국어로 말하면 다양한 언어로 동시에 텍스트가 표시되는 방식이다. 이를 통해 외국인 근로자 대상 안전교육과 공지사항 전달 등에서 의사소통 효율이 크게 향상될 것으로 기대된다.

이 플랫폼은 건설현장에서 자주 쓰이는 전문 용어와 표현을 AI가 스스로 학습하고 축적함으로써 현장 맞춤형 번역 품질을 지속적으로 향상시킬 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 호반건설은 향후 번역 기능을 그룹 및 계열사 전반으로 확장하고, 법률·계약서 등 특수문서 영역으로도 활용 범위를 넓히는 방안을 검토 중이다.

현재 이 플랫폼은 서울 서초구 양재동 청년주택, 인천 서구 ‘호반써밋 파크에디션’, 경북 안동시 ‘위파크 안동’ 등 현장에서 실증 중이다. 각 현장에서는 AI 번역 기반 안전교육 자료 제작과 실시간 통역 등 주요 기능이 적용되고 있다.

호반건설 안전보건팀 관계자는 “호반커넥트는 건설현장 내 언어 소통 문제를 근본적으로 해결해 안전관리 수준과 품질 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

한편, 호반건설과 호반산업 등 호반그룹 건설 계열은 다양한 신기술을 현장에 적극 도입하고 있다. 올해는 홈테크 스타트업 ‘이음’과 협력해 AI 기반 하자관리 통합 플랫폼 ‘채들’을 개발해 신규 입주단지에 적용했으며, 드론 전문업체 ‘코매퍼’와는 시공 전 주요 결함을 사전 탐지하는 기술을, 자동화기기 전문업체 ‘드블류피에스’의 외벽도장로봇 ‘롤롯(Rollot)’을 파일럿 테스트하는 등 디지털 전환을 가속화하고 있다.