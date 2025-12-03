1~3인 소가구·주류 애호가 선호 미니멀 인테리어 트렌드에 맞춰

[헤럴드경제=최은지 기자] 앳홈의 공간의 가능성을 넓히는 가전 브랜드 ‘미닉스(Minix)’는 자사의 신제품 미니 김치냉장고 ‘더 시프트(The Shift)’가 공식 출시 두 달 만에 초기 생산분 수천여 대가 모두 판매되며 전 채널에서 품절되었다고 3일 밝혔다.

출시 직후부터 예상을 넘어선 주문량이 이어지면서 지난 11월 29일 기준 모든 판매 채널에서 판매가 일시 중단됐으며, 예약 및 재입고 알림 역시 급증해 ‘품절 대란템’으로 자리 잡았다.

미닉스는 11월 말 즉시 추가 생산에 돌입, 현재 12월 11일 순차 출고를 목표로 주문을 받고 있다. 일부 판매 채널은 자체 확보 물량을 통해 판매를 진행 중이다.

이에 대해 미닉스는 더 시프트의 주요 구매층이 1인 가구뿐 아니라 2~3인 소규모 가구, 취미용 냉장고를 찾는 주류 애호가, 세컨드 냉장고를 선호하는 미니멀 라이프스타일 소비층 등으로 확대되며 예상보다 넓은 타깃에서 판매가 빠르게 증가했다고 설명했다.

미닉스 ‘더 시프트’는 두 뼘 크기의 360㎜ 슬림한 폭, 김치 6포기를 보관할 수 있는 39L 용량, 도서관 수준의 저소음 설계, 직접 냉각·냉기 순환 팬·듀얼 센서 인버터 온도 제어 기술을 기반으로 정밀 냉각 기능을 갖췄다.

이 제품은 김치를 대량으로 저장하기보다 소량을 신선하게 보관하는 최근의 김치 라이프와 부피가 큰 가전보다 공간에 알맞게 어울리는 가전을 선호하는 미니멀 인테리어 트렌드와 맞물려 좋은 평가를 받고 있다.

미닉스 브랜드 관계자는 “출시 두 달도 되지 않아 초기 생산분이 모두 판매되며 전 채널 품절이 발생했다”며 “ 원활한 공급을 위해 생산 일정을 최대한 앞당기는 등 많은 소비자분들이 ‘더 시프트’를 경험할 수 있도록 노력하고 있다”고 말했다.