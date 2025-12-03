기내 모금 캠페인 ‘기브 투게더’ 기금 활용 연말 보육시설 방문해 선물 키트 전달 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 지난 2일 연말 임직원 봉사활동 ‘티웨이 산타’를 진행했다고 3일 밝혔다.

티웨이항공 연말 임직원 봉사활동 ‘티웨이 산타’는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 함께하는 기내 모금 캠페인 ‘기브 투게더’ 기금을 활용해 국내 아동·청소년들에게 연말 선물을 전달하는 행사로 임직원들의 자발적 지원을 통해 진행됐다.

서울 강서구 티웨이항공 훈련센터에서 진행된 이번 행사에서는 임직원 15여 명이 겨울철 방한용품과 영양제, 텀블러, 우산, 학용품, 간식 꾸러미 등 아동·청소년들의 생활에 필요한 물품 11종을 엄선해 선물 키트를 직접 포장했다. 아울러 아동 및 청소년들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 따뜻한 편지도 작성해 마음을 담았다.

이날 제작된 선물 키트는 오는 12월 중순 서울 지역 보육시설을 방문해 아동·청소년들에게 전달할 예정으로, 선물 키트 전달과 함께 티웨이항공 임직원 봉사자들이 참여해 아동들과 크리스마스 케이크 만들기, 마술 공연 관람 등 다양한 이벤트를 함께하며 뜻깊은 시간을 보낼 예정이다.

지난 2018년부터 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 진행해 온 기내 모금 캠페인 ‘기브 투게더’는 티웨이항공 국제선 전 노선 항공편에서 진행 중으로 현재까지 기내 모금을 통해 조성된 모금액은 ▷국내 아동 지원사업 ▷초등학교 놀이환경 개선 사업 등 아동을 위한 사업에 사용됐다. 앞으로도 기내 모금액은 국내·외 아동을 위한 사업의 재원으로 활용할 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “기내 모금에 동참해 주신 승객 한 분 한분의 마음과 임직원들의 정성을 합쳐 올해 연말 아동·청소년들에게 전달될 수 있어 뿌듯하게 생각한다”며 “앞으로도 세이브더칠드런과 나눔의 가치를 실천하기 위한 다양한 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.