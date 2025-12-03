[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점은 기후에너지환경부가 주최하고 한국환경·기후네트워크 등이 주관하는 ‘2025 탄소중립 경연대회’에서 최우수상을 받았다고 3일 밝혔다.

현대백화점은 식품관에서 과일 야채 등을 소분해 다회용기 담아주는 ‘프레시 테이블’ 서비스를 운영하고 있다. 지난해부터 올 9월까지 고객 약 10만명이 집에서 가져온 다회용기로 서비스를 이용해 약 60만개의 일회용기를 감축했다.

또 고객이 기부한 패딩 속 충전재를 재활용해 새로운 패딩 조끼로 제작하는 ‘충전재 자원순환 프로세스’를 통해 에너지 취약계층 4000여명에게 방한 의류를 제공했다. 과일 포장에 사용하는 플라스틱 소재를 종이로 대체하는 업계 유일의 ‘올 페이퍼 패키지’도 운영 중이다.

한편 현대백화점은 지난달 한국ESG기준원이 실시한 ‘2025년 ESG 평가’에서 유통업계 최초로 3년 연속 종합 A+등급을 기록하는 등 국내외 주요 ESG 평가에서 성과를 인정받고 있다.

양명성 현대백화점 영업전략담당 상무는 “유통업 본업을 살려 고객들이 공감하고 쉽게 참여할 수 있는 다양한 친환경 활동을 펼칠 계획”이라며 “친환경 플랫폼으로 지속가능한 탄소중립 실천 문화 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.