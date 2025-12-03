컨설팅 수료 시 ‘사장님 신용대출’ 0.2%p 우대

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 개인사업자 고객을 지원하기 위한 ‘사장님 경영컨설팅’ 서비스를 새롭게 출시했다고 3일 밝혔다. 창업 준비, 매출 확대, 비용 관리 등 필요에 맞는 지원사업과 컨설팅을 찾아주고, 이를 수료하면 금리 혜택까지 제공한다.

이번 서비스는 소상공인시장진흥공단과 함께하는 사업으로, 소상공인지원포털 ‘소상공인24’가 제공하는 컨설팅·지원사업 정보를 자신의 상황에 맞게 맞춤형 추천 받을 수 있는 점이 강점이다. 컨설팅·지원사업 탐색과 이수 확인까지 케이뱅크 앱으로 확인 가능하다.

케이뱅크 앱 내 ‘사장님 홈’에 개설된 ‘사장님 경영컨설팅’ 메뉴에 접속 후, 자신의 사업 상황, 고민, 관심사 등을 객관식 설문으로 답변하면 가장 적합한 컨설팅 프로그램이 자동으로 매칭된다. 가령 ‘사업단계’ 항목에서 ‘사업장운영단계’를 선택한 후, 자신의 고민이나 관심사 분야 중 ‘사업 운영의 어려움 해결’을 고르면 ‘소상공인 역량강화 컨설팅’ 이라는 소상공인시장진흥공단 지원사업을 추천받는 식이다.

‘소상공인 역량강화 컨설팅’, ‘신사업창업사관학교’ 등 컨설팅 프로그램을 하나만 수료하면 케이뱅크 ‘사장님 신용대출’의 0.2%p 우대 금리 혜택을 받을 수 있다. 정보 제공을 넘어 실제 금융 혜택까지 연결해 소상공인의 성장을 지원한다는 취지다.

케이뱅크 관계자는 “사업을 준비하거나 운영 과정에서 어려움을 겪는 사장님들이 고민을 해결하고 더 큰 성장을 이뤄낼 수 있도록 지원하고자 한다” 며 “개인사업자 에게 실질적인 도움과 혜택을 드릴 수 있는 다양한 콘텐츠와 기능을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 케이뱅크는 이번 사장님 경영컨설팅 서비스 출시로 올해에만 세 번째 개인사업자 맞춤 서비스를 출시하며 생산적 금융 실천과 소상공인 지원에 속도를 내고 있다.

지난 6월 자신의 조건에 맞는 정책자금을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 돕는 ‘맞춤 정책자금 받기’를, 3월에는 AI로 세무·법률·노무 등 관련 고민을 해결할 수 있도록 돕는 사장님 특화 생성형 AI 서비스 ‘AI 세무상담’을 선보인 바 있다.