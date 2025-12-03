[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기는 출시 10주년을 맞은 ‘진짬뽕(사진)’을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

리뉴얼의 핵심은 진한 불맛이다. 유성스프의 풍미를 기존 제품보다 강화해 깊은 불향을 구현했다. 해물 풍미와 짬뽕 특유의 매콤하고 칼칼한 맛을 높여 얼큰하고 진한 국물 맛을 선호하는 소비자 요구를 반영했다.

포장도 바꿨다. 제품의 핵심 맛 포인트를 직관적으로 보여주는 ‘진~한 불맛’ 메시지를 전면에 강조하고 영문명 표기를 추가해 외국인 소비자의 접근성을 높였다.

지난 2015년 출시 이후 꾸준한 사랑을 받은 진짬뽕은 국내 짬뽕라면 시장에서 ‘불맛’ 트렌드를 본격적으로 이끈 제품으로 평가받는다. 오뚜기는 이번 리뉴얼을 통해 프리미엄 짬뽕 시장을 선도하는 브랜드로 입지를 확고히 할 계획이다.

리뉴얼 제품의 가격은 대형마트 기준 4개들이 6180원으로, 기존 제품과 동일하다. 오뚜기는 공식 온라인몰인 오뚜기몰에서 1000개 한정 수량으로 갓 생산된 제품을 판매하는 프로모션을 진행할 예정이다.

오뚜기 관계자는 “진짬뽕은 지난 10년간 소비자들의 꾸준한 사랑 속에서 성장해 온 브랜드”라며 “업그레이드된 제품력을 바탕으로 프리미엄 짬뽕라면 시장의 혁신을 이어갈 것”이라고 말했다.