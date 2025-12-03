- 항우연 ‘심우주탐사용 시연기’ 등 큐브위성 6기

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청과 한국항공우주연구원은 3일 누리호 6차 발사에 탑재할 부탑재위성 총 6기를 선정했다고 밝혔다. 누리호 6차 발사 부탑재위성은 산업체와 대학, 연구기관, 정부 기관(지자체 포함)을 대상으로 공모를 시행하고 전문가 평가를 통해 선정됐다.

선정된 부탑재위성은 3U 1기, 6U 4기, 27U 1기로, 2027년 발사 예정인 누리호 6호기에 탑재되어 다양한 임무를 수행하게 된다.

U는 위성 크기를 나타내는 단위로 큐브위성의 표준 크기 규격을 의미한다. 1U는 가로, 세로, 높이 각 10cm인 크기. 예시로 가로(10cm), 세로(10cm), 높이(30cm) 크기는 3U로 표기한다.

3U 큐브위성으로는 순천만 국가정원, 습지 촬영 및 생태변화 분석과 순천시 관내 기업의 우주 부품 성능검증을 목적으로 하는 순천시의 ‘순천샛-1’이 선정됐다.

6U 큐브위성으로는 우주 사이버보안 위협 대응을 위해 국가용 사이버보안 기술 실험 및 검증을 목적으로 하는 국가보안기술연구소의 ‘K-STAR’, 초소형 위성 설계·개발 기술 축적을 통한 사관생도 교육 활용을 목적으로 하는 공군사관학교의 ‘KAFASAT-2’, AI 온보드 데이터 처리기술 확보 및 자율 비행 알고리즘 검증 등을 목적으로 하는 광주광역시의 ‘GAIMSat-1’, 전국 산림 수종·식생·수분 상태 분석을 통한 재난 위험 조기 탐지 및 우주·AI 인재양성을 목적으로 하는 국민대학교의 ‘KMU ET-02’이 선정됐다.

27U 큐브위성으로는 향후 심우주탐사용 궤적연구를 선행하기 위해 지구 저궤도에서 지구 동기궤도(GSO)까지 저추력을 이용한 궤도 변경 수행 및 달, 소행성 아포피스 등 촬영을 목적으로 하는 항우연의 ‘심우주탐사용 시연기’가 선정됐다.

누리호 6차 발사에는 주탑재위성으로 초소형군집위성 7~11호(5기)와 부탑재위성으로 이번 공모에서 선정된 큐브위성 6기 외에 항우연이 개발 중인 국산 소자·부품 검증위성 3호와 ‘우주물체 능동제어 선행기술 개발사업’을 통해 개발 중인 KAIST 인공위성연구소의 ‘능동제어위성(ADRSat)’이 함께 탑재되어 총 13기의 위성이 우주로 향할 예정이다.

박재성 우주청 우주수송부문장은 “공모 위성 중에 공공 목적 여부를 우선적으로 고려하여 탑재 위성을 선정했으며, 재난/재해, 환경 감시, 국토 관리, 인력 양성 등 공익 증진에 실질적인 기여를 할 수 있는 위성”이라며 “우주청은 선정된 기관들과 긴밀하게 소통하여 위성 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.