권선주·송창영 사외이사 선임

[헤럴드경제=정호원 기자] 인터넷전문은행 토스뱅크가 권선주 전 기업은행장과 송창영 전 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원를 신임 사외이사로 선임했다고 지난 2일 공시했다. 임기는 2027년 11월 27일까지 2년이다.

권선주 사외이사는 연세대 영문과를 졸업하고 1978년 IBK기업은행에 입행 후 2013년부터 2016년까지 기업은행장을 지냈다. 이후 2020년부터 KB금융지주 사외이사를, 지난해에는 KB증권 이사회 의장을 맡았다. 2023년에는 세계여성이사협회 한국지부 회장 등으로 활동했다. 토스뱅크에서는 사외이사를 대표하고 사내·외 이사진은 연결하는 ‘선임사외이사’직을 맡을 예정이다.

토스뱅크는 선임 사유에 대해 “권선주 사외이사는 국책은행 은행장 및 금융지주회사의 이사회의장을 역임한 최고 수준의 금융전문성을 갖춘 사외이사로서 독립적이고 투명한 리더십으로 경영 투명성 제고에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

송창영 신임 사외이사는 2021년부터 2024년까지 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원을 지냈으며 현재 법무법인 세한 대표변호사로 있다.

토스뱅크는 “각 사외이사가 직무를 수행하기에 적합한 전문성, 경험, 신뢰성 등에 대해 행정기관 발급서류, 제재 사항이 포함된 경력 증명서, 기타 심사항목에 대한 본인 확인서 등을 통해 검증을 완료했다”며 “금융회사 지배구조법에서 정한 임원 및 사외이사의 자격요건을 충족한다”고 밝혔다.