CJ제일제당과 두번째 협업…“다양한 K푸드 알릴 것”

[헤럴드경제=김진 기자] 편의점 CU는 CJ제일제당의 글로벌 K푸드 브랜드인 ‘비비고’ 만두를 활용한 간편식 시리즈 7종을 선보인다고 3일 밝혔다.

왕교자 김밥 2종(고기·김치)은 김밥 한 줄당 3개의 왕교자 만두를 통으로 넣은 제품으로, 각 3400원이다. 3XL 물만두 강정 삼각김밥은 튀긴 비비고 물만두에 매콤달콤한 떡볶이 소스를 입혔다. 가격은 1900원이다.

사골 육수에 비비고 고기·김치 왕교자와 떡을 넣은 떡만둣국은 5700원에 판매한다. 너비아니&왕교자 한상 도시락은 튀긴 비비고 왕교자, 물만두와 달콤한 너비아니, 4가지 한식 반찬을 담았다. 가격은 5500원이다.

비비고 왕교자를 튀긴 뒤 강정 소스를 입혀 샐러드와 함께 먹는 왕교자 핫도그는 3600원이다. 매콤달콤한 소스를 바른 비비고 군만두 2개를 통째로 넣은 군만두 버거는 3200원에 내놨다.

CU와 CJ제일제당의 협업은 지난해 프리미엄 냉장빵 4종에 이어 두 번째다. CU는 식품 제조업체와 전략적 제휴를 통해 상품력 강화에 주력하고 있다. 앞서 농심과 손잡은 짜파게티·배홍동 시리즈는 각 200만개, 100만개의 누적 판매량을 기록했다. 오뚜기와 협업했던 매코매요 시리즈는 약 420만개 팔렸다.

김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 “CU는 빠른 트렌드 대응과 1만8000여개 오프라인 점포에 기반한 상품 전개 역량을 가진 우리나라 대표 편의점 브랜드”라며 “국내외 고객에게 새로운 맛과 재미를 제공하는 시도를 통해 다양한 K푸드를 전 세계에 알리는 플랫폼의 역할을 할 것”이라고 말했다.