[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아는 글로벌 브랜드 캠페인 ‘골프, 최고의 순간을 위해(Nothing Beats This, 이하 NBT)’를 국내에서도 본격 전개한다고 3일 밝혔다.

NBT는 캘러웨이골프가 최근 글로벌 시장에 새롭게 도입한 브랜드 캠페인 플랫폼이다. 이 캠페인에는 글로벌 투어 프로, 크리에이터, 앰배서더들도 각자의 ‘골프, 최고의 순간’을 공유하며 참여중이다. 캘러웨이골프 팬들이 자신의 NBT 스토리를 나눌 수 있는 참여형 활동도 이뤄지고 있다.

캘러웨이골프 코리아는 NBT를 다채롭게 경험할 수 있도록 디지털 콘텐츠, 브랜드 영상, 리테일 경험, 이벤트 등 다양한 접점을 마련한다.

캘러웨이골프 코리아가 NBT의 일환으로 진행해온 ‘프로젝트 Team -1’은 시즌1을 성공적으로 마무리하고 이달중 시즌2 참가자를 모집중이다. 프로젝트 Team -1은 골퍼들이 스스로 플레이를 점검하고 한 타를 줄이는 경험을 통해 성장의 즐거움을 느낄 수 있도록 구성된 프로그램이다.

캘러웨이골프 코리아 마케팅 총괄 김태훈 상무는 “‘프로젝트 Team -1’은 NBT 캠페인의 철학을 실제 플레이 경험으로 이어주는 대표 프로젝트로서 국내에서도 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.