[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 지난 2일 포스코 국제관 그랜드볼룸에서 ‘제26회 포항CEO포럼’을 개최했다.

포항상공회의소와 공동 주관으로 열린 이번 포럼에는 포항지역 주요 기관장 및 포항상의 회원사 대표, 지역 기업 CEO 등 180여명이 참석했다.

이번 포럼에는 블루닷AI연구센터 강정수 센터장이 초청돼 ‘AI 에이전트 시대, 경제의 주인이 바뀐다’를 주제로 강연을 진행했다.

강정수 센터장은 “생성형 AI와 AI에이전트 기술의 빠른 확산은 산업과 기업 경영, 노동시장 전반의 대전환을 이끌 것“이라며 ”AI와 산업 생태계의 융합을 통해 기업이 새로운 성장 전략과 비즈니스 기회를 창출해야 한다”고 했다.

또 AI에이전트의 정의와 주요 특징, 산업별 적용사례, 미래 경제 구조 변화에 대해 심도 있는 분석을 제시했다.

황병우 은행장은 “AI기술의 진화는 지역 기업의 체질 개선과 경쟁력 확보에 필수적“이라며 ”이번 포럼이 우리 기업들이 급변하는 환경에 선제적으로 대응할 수 있는 인사이트 제공의 시간이 됐기를 바란다”고 말했다.