내년 3월까지 22개 동 방문간호사 39명 투입... 응급상황 대비 밀착 모니터링

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 겨울철 한파로부터 건강취약계층을 보호하기 위해 지난 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 ‘한파 대비 방문건강관리’에 본격 돌입했다.

이번 사업은 독거어르신, 장애인, 만성질환자 등 한파에 취약한 구민 2730명을 대상으로 하며, 22개 동에 배치된 39명의 방문간호사가 대상자 가정을 직접 찾아가 건강을 살피고 응급상황 발생 시 즉시 대응하는 역할을 맡는다. 지난해에는 한파특보 9회 발령에 따라 총 1만 4073건의 관리가 이뤄진 바 있다.

구는 한파가 본격화되기 전부터 방문간호사를 중심으로 고위험군을 선제적으로 발굴하고, 동별로 체계적인 관리 명단을 구축했다. 특히 지하·옥탑방 등 한파에 더 취약한 주거환경까지 조사해 관리 사각지대를 최소화했다.

평상시에는 가정 방문과 전화 상담을 통해 대상자의 기초 건강 상태를 점검하고, 만성질환 모니터링과 생활습관 개선 상담을 병행한다. 아울러 낙상, 저체온증, 동상 등 겨울철 질환 예방 수칙과 응급 상황 시 대처 방법을 안내한다.

한파특보가 발령되면 고위험군을 중심으로 재난도우미 역할을 수행한다. ▲대상자 건강 상태 확인 ▲한파 쉼터 안내 ▲재난 안전 행동요령 제공 ▲복지 자원 연계 등 맞춤형 지원에 나선다. 또 넥워머, 장갑, 방한덧신 등 방한용품을 직접 전달하며, 주거환경을 함께 점검하는 ‘생활안전 모니터링’도 병행한다.

조성명 강남구청장은 “겨울철 한파는 특히 어르신과 만성질환자 등 건강 취약계층에게는 생명과 직결될 수 있는 큰 위협이 된다”며 “방문간호사들이 정기적으로 가정을 방문해 건강 상태를 살피고, 신속하게 대응하는 현장 중심의 돌봄 행정을 통해 모두가 안전한 겨울을 날 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.