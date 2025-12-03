백악관 내각 회의서 “내년 초 새 연준 의장 발표” 해싯 NEC 위원장 소개하며 “잠재적 연준 의장”

[헤럴드경제=도현정 기자]케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 유력하다는 보도가 나오는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이를 뒷받침하는 발언을 해 눈길을 끌었다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 오후 백악관에서 열린 미국 컴퓨터 제조업체 델 테크놀로지 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 마이클 델 부부의 거액 기부를 발표하는 행사에서 참석자들을 소개하면서 해싯 위원장을 가리켜 “아마 잠재적 연준 의장(potential Fed chair)도 여기 있다”고 언급했다.

이어 “내가 그렇게 말해도 될지 모르겠지만, ‘잠재적’”이라 강조하며 “내가 말할 수 있는 건 그는 존경받는 사람이라는 것이다. 고마워, 케빈”이라고 말했다.

최근 블룸버그 통신 등 미국 언론들은 해싯 위원장이 차기 연준 의장으로 유력하다는 보도를 잇달아 내놓고 있다. 그간 언론 인터뷰에서 차기 연준 의장 후보로 자신이 거론되는 것에 대해 명확한 입장을 표명하지 않았던 해싯 위원장은 지난달 30일 폭스뉴스 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 나를 지명한다면 기꺼이 봉사하겠다”고 밝히기도 했다.

트럼프 대통령은 기준금리 인하에 소극적으로 일관해온 제롬 파월 현 연준 의장을 노골적으로 비난해왔고, 공개 발언이나 사회관계망(SNS) 게시글 등을 통해 연준에 금리인하를 압박해왔다. 파월 의장은 내년 5월에 임기가 종료되며, 트럼프 대통령은 그의 후임 인선을 진행 중이다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 내각 회의에서는 “아마 내년 초에 새로운 연준 의장으로 누군가를 발표할 것”이라 밝혔다.