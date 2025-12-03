보건·건강 분야 대외기관 평가에서 주민 체감도 높은 생활밀착형 보건행정으로 12관왕 달성 금연정책·모자보건·치매관리·정신건강 등 보건·건강 분야 대통령상 수상 및 서울시 우수기관 등 선정 지역사회건강 K-Health Ranking 순위서 서울시 자치구 중 최저 사망률 6년 연속 1위 기록

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 2025년 보건·건강 분야 대외기관 평가에서 12개 부문을 수상하며 ‘대외기관 평가 12관왕’이라는 주목할 만한 성과를 달성했다고 밝혔다.

금연정책, 모자보건, 치매관리, 정신건강, 식품위생, 만성질환관리 등 보건행정 전 분야에서 고르게 높은 성과를 거두며 지역보건 분야에서의 입지를 더욱 굳건히 했다.

먼저 금연정책 부문에서는 대한민국 공공디자인대상에서 전국 최초로 도입한 ‘개방형 제연 흡연시설’이 대통령상을 수상하고, 서울시 금연사업 우수사례로 ‘개방형 제연 흡연시설’과 ‘서초 AI 흡연 제로’가 선정되는 등 선도적 성과를 거뒀다.

또, 모자보건 분야에서는 임산부·영유아 건강관리 서비스를 촘촘히 강화해 영양관리, 산전·산후 맞춤형 건강지원, 찾아가는 영유아 건강상담 등 생애 초기 건강 기반을 공고히 하는 등 체계적인 노력들이 인정받아 서울시에서 유일하게 보건복지부 생애초기 건강관리사업 우수기관으로 선정되기도 했다.

아울러 구는 치매관리와 정신건강 영역에서 추진한 사업들이 높은 평가를 받아 두 분야에서 서울시장 유공 표창을 받았다. 치매관리 분야에서는 치매안심센터를 중심으로 조기검진, 치매가족 지원, 인지훈련 프로그램 확대 등 예방·관리 체계를 구축하고 지역 특성에 맞춘 특화사업 추진을 통해 치매 인식 개선과 치매 친화적 환경 조성에 기여했다. 정신건강 분야에서는 마음건강 상담 프로그램 확대, 정신건강 고위험군 조기 발굴, 위기 개입 체계 강화 등을 통해 지역 기반 정신건강 지원체계를 한층 견고히 했다.

식품위생 분야에서도 성과가 두드러졌다. 식중독 의심 환자 발생 시 신속한 대응 체계 운영, 유흥시설 중심 마약류 취급 점검 강화, 식품안전관리, 식품접객업소 점검 및 관리 등 안전하고 철저한 식품위생 환경조성으로 전 영역에서 높은 평가를 받으며 식품위생 종합평가에서 최우수상을 받았다.

이와 함께 만성질환관리 분야에서는 서울시에서 유일하게 14년 연속 대사증후군관리사업 우수기관으로 선정되고, 서울시 심뇌혈관질환 예방관리사업 우수기관으로 인정받으며 건강관리 분야의 선도 자치구임을 다시 한번 입증했다. 이는 고혈압을 감소를 위해 위험군 조기발견, 맞춤형 건강관리, 모바일 기반 지속관리 등 체계적·통합적 관리 방안을 추진한 결과 혈압 개선 효과를 높인 성과이다.

이 밖에도 구는 건강도시분야에서 대한민국 건강도시상 혁신상을 수상하고 장애인 재활 분야에서 서울시 최우수 자치구로 선정되기도 했다. 이번 서초구의 보건·건강 분야 12관왕 수상의 영예는 주민 체감도 높은 생활밀착형 보건정책을 지속적으로 추진해 온 점이 높은 평가를 받은 결과로 풀이된다.

한림대학교 사회의학연구소에서 시행하는 지역사회건강순위 K-Health Ranking(2024년 기준) 분석 결과, 서초구가 서울시 자치구 중 최저 사망률 6년 연속 1위를 기록하며 건강지표 최상위 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 신체활동실천율 2위, 고위험음주율 최저 등 건강행태 지표에서도 우수한 성과를 보였으며 실업률 최저, 3년 연속 가구소득 1위, 운동시설 접근성 상위권 등 사회경제·생활환경 전반에서도 건강 친화적 조건을 갖추고 있는 것으로 평가됐다.

구는 이번 평가 결과를 기반으로, 고령화와 만성질환 증가에 대한 선제적 대응 체계를 구축하고 취약계층 맞춤형 건강관리 서비스 확대, 생활권 중심의 건강생활 실천 환경을 한층 강화해 K-Health를 선도하는 ‘건강 매력 도시 서초’의 위상을 높여 나갈 계획이다.

전성수 구청장은 “올해 보건·건강 분야 12관왕 수상은 주민이 체감할 수 있는 보건정책을 지속적으로 추진해 온 결과”라며 “앞으로도 생활밀착형 건강서비스를 확대해 주민이 안심하고 생활할 수 있는 건강도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.