[헤럴드경제=이명수 기자] 광주·전남에서 올 겨울 첫눈이 관측됐다.

4일 광주기상청에 따르면, 전날 오후 11시30분께 광주에 첫눈이 내렸다. 눈발이 흩날린 수준에 불과해 적설량은 기록되지 않았다.

전남에서는 진도 0.3㎝, 영광 0.1㎝ 적설량이 기록되기도 했다.

광주·전남북부·전남서해안에는 이날 밤까지 가끔 비 또는 눈이 내리겠다. 예상적설량은 오는 4일 아침까지 광주·전남북부 1㎝ 안팎, 전남서해안 1~5㎝, 전남북부서해안 3~8㎝다.

특히 전남북부서해안의 경우 누적 적설량 10㎝ 이상 많은 눈이 내리는 곳도 있겠다. 시간당 적설량도 1~3㎝, 많은 곳은 5㎝ 이상으로 예보돼 대설특보가 발표될 가능성이 있다.

눈이 오지 않는 곳은 비가내리겠다. 예상 강수량은 5㎜ 안팎이다.

출근시간에는 최저 영하 4도에 달하는 강추위가 예보됐다. 아침 최저기온은 영하 4도~1도, 낮 최고기온은 2~7도 사이 분포로 평년보다 낮겠다.

이밖에 강풍특보가 내려진 전남해안 일부(고흥·여수·해남·완도·영암·무안·함평·영광·목포·신안·진도·흑산도,홍도)를 중심으로 오는 4일 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞의 매우 강한 바람이 불겠다.

광주와 전남 내륙에도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 이상으로 강하게 불겠다.

기상청 관계자는 “광주와 전남 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 들겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해야 한다”며 “전남북부서해안의 경우 무거운 눈이 내리면서 뒤따르는 시설물 피해 등에 각별히 신경써야겠다”고 당부했다.