“민주평통, 핵심 가치 담은 헌법기관” “싸울 필요 없는 평화 위해 노력할 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 2일 민주평화통일자문회의 출범 회의에서 “해외 자문위원 수를 크게 늘릴 수 있는 방안을 검토해 보자”고 제안했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 민주평통 출범 회의 관련 브리핑을 열고 “민주평화통일자문회의는 헌법 제92조에 따라 설치된 대통령의 평화 통일 정책 자문 기구이며, 이 대통령은 민주평통 의장 자격으로 오늘 회의를 소집했다”면서 이같이 전했다.

이날 이 대통령은 행사에 앞서 이해찬 수석 부의장 등과 환담하며 감사와 격려를 전했다고 한다. 환담 자리에서 부의장들은 “남북 교류가 어려울 때 해외 동포들이 나서 바늘 구멍이라도 내겠다”면서 “여성 위원 비율 40%를 충족하며 여성 참여 기회를 확대해 주셔서 감사하다. 계엄과 내란 국면을 이겨내는 데 해외 촛불 행동을 비롯한 동포들의 역할이 컸다”고 했다.

이에 이 대통령은 “해외 자문위원들의 수를 크게 늘릴 수 있는 방안이 있는지도 검토해 보자”고 했다고 한다.

강 대변인은 또한 “의장 연설에 나선 이 대통령은 원고에 없던 즉흥 연설을 통해 민주평통은 대한민국이 지향해야 할 핵심 가치를 모두 담은 헌법이 정한 헌법 기관이라는 의미를 재확인했다”면서 “그리고 민주적인 방식으로 평화 통일을 여는 첫 길에 민주평통 위원들이 있다고 평가했다”고 설명했다.

이어 강 대변인은 “이 대통령이 (출범 회의에서) 든 조각보는 서로 생각이 다르지만 민족이 하나 되는 마음을 모아보자는 의미를 담고 있다”면서 “이재명 정부는 싸워서 이기는 것보다 싸울 필요가 없는 평화 구축을 위해 지치지 않고 노력해 나갈 것”이라고 했다.