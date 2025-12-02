현재 약 302만명 외국인 관광객 부산 방문 관광 통계 공식 집계 이후 최초 300만명 달성

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산이 마침내 외국인 관광객 300만명 시대를 열었다.

부산시는 올해 부산을 찾은 외국인 관광객이 300만명을 넘어섰다고 2일 밝혔다. 지난달 약 35만명이 방문하면서 올해 누적 외국인 관광객 수는 약 302만명을 기록했다.

그동안 부산에서 외국인 관광객이 가장 많이 찾은 해는 2016년(296만 명)이었으며, 이후 코로나19 확산으로 한때 방문객 수가 200만명 아래로 떨어지기도 했다. 이번 300만명 돌파는 부산시가 관광 통계를 공식 집계하기 시작한 2014년 이후 처음이다.

10여 년간 300만명 달성을 목표로 다양한 정책을 추진했으나 번번이 아쉽게 문턱을 넘지 못한 점을 고려하면 의미가 더욱 크다.

부산시는 연말까지 최소 350만명 이상의 누적 외국인 관광객을 기록할 것으로 전망하고 있다.

올해 9월 기준 외국인 관광객의 누적 지출액은 7556억원이며, 9월 한달 지출액만 962억원에 달한다. 업종별 지출 비중은 쇼핑이 52%로 가장 높았고, 이어 식음료 18%, 여가 서비스 12.4%, 의료·웰니스 8.5%, 숙박 8.4% 순이었다.

국적별로는 대만이 가장 많았으며, 중국, 일본, 미국, 필리핀, 베트남, 홍콩 순으로 나타났다.