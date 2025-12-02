[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주공항 국제선 재개를 요구하는 단체가 군공항 이전 문제와 맞물린 광주공항 통합이전 문제에 대해 입장을 밝혀달라며 차기 광주시장 후보인 더불어민주당 민형배(광산을) 의원에게 공개 질의서를 보냈다.

민 의원이 최근 관련 토론회를 주최하는 등 현안에 관심을 보이는 데다 현행 ‘기부대양여 방식’으로는 군공항 이전이 구조적으로 불가능하다는 공통된 문제 의식을 갖고 있어 공개 질의 대상이 됐다고 해당 단체는 밝혔다.

‘광주공항 국제선 부활 시민회의’는 2일 공개 질의서를 통해 “대통령실 4자 협의에서 광주공항 국내선을 무안으로 먼저 이전하고 무안군에 1조원을 추가 지원하는 등을 합의한 것으로 알려졌다”며 “군공항 이전은 국가재정사업으로 전환하지 않는 이상 불가능한데도 이런 합의가 타당하느냐고 보느냐”고 지적했다.

이어 “이 합의가 실제로 이행될 경우 광주시는 군 공항 이전은 하지도 못한 채 (정부 지원 3000억을 제외하고) 7000억원의 부채만 떠안게 된다”며 “국가재정사업으로 전환해 실제 이전 사업을 추진하려면 오랜 시간이 더 걸리게 되는 만큼 전투기 소음 대책 등을 강화하는 것이 더 시급한 것 아니냐”고 덧붙였다.

또 무안공항이 개항 후 18년 동안 한번도 적자를 벗어나지 못한 사실을 언급하며 “무안공항은 항공 물류 및 정비·조종사 양성 등 항공 교육 특화 공항으로, 광주공항은 서남권 관문 국제공항으로 육성하는 방안에 대해 어떻게 생각하느냐”고 의견을 물었다.

아울러 “무안공항 참사 이후 국제선이 장기간 중단되면서 시민 불편과 지역 경제 피해가 심각한 상황이지만 안전 대책 없이 재개항을 서두르는 것이 무안공항의 ‘정상화’는 아니다”며 “반면 광주공항 국제선 임시취항은 군 공항 이전이나 특별법 개정과 무관하게 즉시 실행할 수 있는 현실적 조치이며 지역 주민의 항공 이동권을 회복할 수 있는 사실상 유일한 대안”이라고 강조했다.

앞서 해당 단체는 광주공항 국제선 임시취항을 추진한 광주시에 대해 ‘보여주기식’이라고 비판한 박수기 광주시의원에게도 공개 질의서를 보내 “자신의 정치적 입지를 위한 과도한 비판”이라고 지적한 바 있다.