민주평통 출범식서 “통일은 반드시 평화적 방법돼야”

민주평화통일자문회의 의장인 이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평통 출범식에서 의장연설을 하고 있다. [연합]
민주평화통일자문회의 의장인 이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평통 출범식에서 의장연설을 하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 2일 “한반도에서 전쟁 상태를 종식하고, 핵 없는 한반도를 추구하며 공고한 평화를 정착시키기 위한 노력도 지속해 나갈 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 경기도 고양시 킨텍스에서 개최된 민주평화통일자문회의 출범식에 참석해 “통일의 길은 평화를 기반으로 해야 한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 이어 “일방이 일방을 흡수하거나 억압하는 방식으로 하는 통일은 통일이 아니”라면서 “통일은 반드시 평화적 방법으로 모두 흔쾌히 동의하는 내용, 동의할 수 있는 방식이어야 한다. 그리고 평화통일할 수 있게 하는 것은 이 한반도의 구성원 모두가 존중받고 주권자로서 의사결정에 참여하는 민주주의만이 그 토대가 될 수 있다”고 했다.

계속해서 이 대통령은 “민주적 방식으로 평화 정착을 통해 반드시 통일의 길로 갔으면 좋겠다”면서 “여기 계신 여러분이 바로 그 첫걸음을 떼는 첫 길을 여는 헌법 기관 민주평통 위원이라는 사실을 잊지 말아 주시기를 바란다”고 당부했다.

이날 이 대통령은 “평화 공존의 새로운 남북관계를 만들겠다”고 여러 차례 강조했다.

이 대통령은 “적대로 인한 분단 비용을 평화에 기반한 성장 동력으로 바꿔낼 수 있다면 ‘코리아 리스크’를 ‘코리아 프리미엄’으로 전환할 수 있다는데 여러분 동의하시냐”면서 “평화는 성장의 다른 말이자, 번영의 동력이다. 평화가 경제이고, 평화가 밥이고, 평화가 민생이며, 평화가 바로 실용”이라고 목소리를 높였다.

이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 출범회의에서 이해찬 수석부의장과 대화하고 있다. [연합]
이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 출범회의에서 이해찬 수석부의장과 대화하고 있다. [연합]

정치권 안팎의 핵무장론에도 다시 선을 그었다. 이 대통령은 “여러분께 묻고 싶다. 북측처럼 국제사회의 엄청난 각종 제재를 감수하며 핵무장을 시도하는 것이 과연 현실적인가?”라며 “우리의 핵무장은 핵 없는 한반도 평화의 원칙에도 어긋난다”고 짚었다.

또한 이 대통령은 “남북대화 복원은 평화 공존의 미래를 열기 위한 필수 조건”이라고도 했다.

이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 출범회의에 이해찬 수석부의장(왼쪽 두번째)과 입장하고 있다. [연합]
이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 출범회의에 이해찬 수석부의장(왼쪽 두번째)과 입장하고 있다. [연합]

이 대통령은 “모든 문제는 대화로 얼마든지 풀어나갈 수 있다. 만나서 마주하지 않으면 오해가 쌓이고, 오해가 쌓이면 불신이 생기고, 시간이 지날수록 불신의 벽이 높아진다”면서 “7년째 중단된 남북대화를 되살리는 것부터가 평화 공존의 새로운 남북관계의 출발점이 될 것”이라고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 “허심탄회한 대화 재개를 위해 우선적으로 남북 간 연락 채널 복구를 제안한다”면서 “남과 북의 ‘공동성장’을 위한 협력도 추진해 가겠다”고 말했다.


moone@heraldcorp.com