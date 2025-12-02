[헤럴드경제=임세준 기자] 박대준 쿠팡 대표이사가 2일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 출석해 쿠팡 해킹 사태와 관련한 의원들의 질의에 답변하고 있다.


jun@heraldcorp.com