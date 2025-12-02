[헤럴드경제=임세준 기자] 박대준 쿠팡 대표이사가 2일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 출석해 쿠팡 해킹 사태와 관련한 의원들의 질의에 답변하고 있다.
코스피, 사흘 만에 반등 4000선 ‘코앞’…반도체·자동차주에 웃었다 [투자360]
코스피가 간밤 뉴욕 증시 약세에도 불구하고 반도체주와 자동차주 강세에 힘입어 3거래일 만에 반등해 4000포인트 달성을 눈앞에 뒀으며 이날 코스피는 전장보다 74.56포인트(1.90%) 오른 3,994.93에 장을 마쳤다.
“1만4900원→8500원” 뭇매 쏟아지더니…사상 처음, 결국 ‘7000원’ 내렸다
[헤럴드경제=박세정 기자] “한국만 내린다” 유튜브가 ‘음악 서비스’를 떼어낸 ‘유튜브 프리미엄 라이트’를 세계 최초로 한국에서만 출시키로 하면서 음악 플랫폼 시장에 미칠 여파에 관심이 집중되고 있다. 막강한 생태계를 보유한 유튜브의 ‘음악 끼워팔기’가 해결 되면서, 치열해진 스트리밍 플랫폼 ‘월 구독 경쟁’의 변수가 될지 주목된다. 유튜브는 기존 유튜브 프리미엄에 비해 40% 이상 저렴한 유튜브 프리미엄라이트(라이트) 상품을 출시할 예정이다. 라이트 상품은 월 8500원 수준으로, 유튜브 뮤직을 뺀 동영상 스트리밍을 이용할 수 있는 요금제다. 1만4900원(안드로이드 기준) 유튜브 프리미엄 요금제보다 약 7000원 가량 구독료가 싸다. 그동안 구글은 ‘유튜브 뮤직 끼워팔기’로 소비자들의 선택권을 침해한다는 지적을 받아왔다. 공정거래위원회가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법) 위반 혐의로 구글을 조사해왔으며 구글이 공정위에 자체 시정 방안을 제출하면서 해당 요금제를 출시하
“회당 출연료 8억→3억, 너무 심하게 낮췄다했더니” 넷플릭스→디즈니 ‘우르르’ 옮겼다
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮