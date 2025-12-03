-사업경쟁력 강화 본격화...서울 정비사업 공략 속도

-답십리 이어 4일 중림동 398 현설 참여 예고

-김포 북변2 ‘칸타빌 디 에디션’ 분양 돌입, 3일(수) 1순위, 4일(목) 2순위

종합건설사 (주)대원(대표이사 전응식, 김두식)이 서울 도심 정비사업 수주전에 잇따라 등판하며 체질 개선에 속도를 내고 있다. 원자재 가격 상승과 PF 부실 우려라는 복합 위기를 맞은 건설 시장에서, 안정성이 담보된 서울 핵심지로 전선을 이동하는 ‘선택과 집중’ 전략을 본격화한 것이다.

(주)대원은 12월 4일 열리는 서울 중구 중림동 일대 주택재개발정비사업 시공자 선정을 위한 현장설명회에 참석할 예정이다. 지난 11월 27일 서울 동대문구 답십리자동차부품상가 도시정비형 재개발사업 현장설명회에 참석해 눈도장을 찍은 지 불과 일주일 만에 또다시 서울 도심 한복판인 중구에 출사표를 냈다.

(주)대원의 잇단 서울 정비사업 수주는 생존과 성장을 위한 포트폴리오 대전환을 위해서다. 그동안 업계를 짓눌러온 미분양 리스크와 침체된 상업용 부동산 시장에서 한발 물러나, 사업성이 높은 서울 내 재개발, 재건축 등 정비사업 비중을 늘려 성장 동력을 다시 확보하겠다는 전략이다.

이번에 (주)대원이 참여 의사를 밝힌 중림동 일대는 서울 강북의 알짜 땅으로 통한다. 2만8315.5㎡ 부지에 지하 6층에서 지상 25층 규모의 아파트 791가구와 부대복리시설이 들어설 계획이다. 3.3㎡당 공사비는 887만 원 선으로, 총 예정 공사비만 약 3,580억 원에 달하는 프로젝트다. 이 곳은 지하철 2·5호선 충정로역과 가깝고, 광화문과 시청 등 서울 도심권과 인접해 주거 선호도가 높은 곳이다.

(주)대원 관계자는 “건설사의 수익성이 떨어진 상황에서 이를 극복하기 위해 사업경쟁력 강화를 최우선 과제로 삼았다”며 “답십리에 이어 중림동 등 서울 핵심 입지의 정비사업에 적극적으로 진출해 안정적인 재무 기반과 글로벌 디벨로퍼 경험을 바탕으로, 국내외 알짜 입지 중심의 자체 사업을 확대하겠다”고 밝혔다.

한편, ㈜대원은 올해 시공능력평가에서는 충북 1위에 올랐으며, 서울 양천구 목동 대원 칸타빌 1·2·3단지, 강남구 압구정 대원 칸타빌 등 서울의 핵심 입지에서 ‘칸타빌’ 브랜드로 프리미엄 주거 단지를 성공적으로 공급해 왔다. 또한 마포구 신수동 광흥창역 대원 칸타빌, 성산동 대원 칸타빌, 영등포구 문래동 대원 칸타빌, 중랑구 면목동 대원 칸타빌 등 서울 주요 도심에서도 브랜드 충성도와 입주민 만족도를 높여왔다.

최근 모델하우스를 열고 분양에 돌입한 김포 북변2구역 ‘칸타빌 디 에디션’에서 다양한 특화 설계를 선보여 관심을 끌고 있다. 전용면적 66∙84∙104∙127㎡ 총 612가구로 조성되며, 3일(수) 1순위, 4일(목) 2순위 청약을 받는다. 66㎡A 타입은 중소형임에도 불구하고 4베이 평면에 독립된 공간으로 쓸 수 있는 대형 알파룸을 더해 ‘방 4개’ 효과를 누릴 수 있고, 84㎡도 고객의 라이프스타일에 맞춰 주방 확장형, 수납 특화형, 펫케어 특화형 등 선택이 가능한 구조로 설계했다. 104·127㎡ 타입은 북변 일대 최초이자 보기 드문 복층형 펜트하우스와 넓은 테라스 설계를 도입했다. 전 세대 지하 세대창고와 삼성물산의 차세대 스마트홈 플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’을 적용해 단지 내 생활 전반을 스마트하게 관리할 수 있도록 편의성을 강화했다.